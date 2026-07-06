За поездки придется выложить на 50% больше: в Крыму на фоне дефицита топлива подорожало такси

В Крыму подорожало такси на фоне дефицита топлива Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за дефицита топлива и роста цен на него в Крыму подорожали и услуги такси. Теперь поездка обходится в среднем на 50-60% дороже. Таксисты признают, что заказов стало меньше - их постоянные клиенты выбирают общественный транспорт.

- Ребята заправляются, кто как может. Кто-то на материк за бензином ездит, кто-то покупает по 400 рублей. Каждый для себя сам выбирает. Но многие мои постоянные клиенты сейчас ездят на маршрутках. Дорого. Такси заказывают только при крайней необходимости, - поделился с корреспондентом КП-Крым один из таксистов Керчи.

Поездка по городу на расстояние чуть больше шести километров обошлась в среднем на двести рублей дороже. К оплате 550. Зато проблем с поиском машин, как это часто бывает, у диспетчеров не возникло. Подали раньше обычного.

- Поеду в Ростов-на-Дону, пока не наладится ситуация с бензином, - поделился планами один из таксистов Симферополя. – Там бензин есть, и он дешевле.

У кого нет возможности жить и работать вне Крыма, ищут варианты удержаться на плаву здесь. Председатель Крымского отделения профсоюза таксистов Андрей Козырь рассказал КП-Крым, что уже многие водители рассматривают вариант перехода на альтернативный вид топлива.

- Водители сами решают: заправляться бензином или вкладываться в оборудование, чтобы перейти на экологичное топливо. Многие, в принципе, уже переходят на газ, на метан и так работают. В целом, заказы у фирм есть. Разные службы - разные цены, так как и на топливо нестандартная цена, - рассказал Козырь.

При этом в профсоюзе таксистов говорят, что резкого падения спроса на услуги такси не наблюдают. Бывают случаи, когда после пятичасовой очереди за бензином на АЗС водители уезжают домой именно на такси, потому что им топлива не досталось.

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