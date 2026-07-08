Два крымских напитка получили золотые медали Concours Mondial de Bruxelles

Фото: пресс-служба Валерия Захарьина

Два вина бренда Валерия Захарьина получили золотые медали на международном конкурсе Concours Mondial de Bruxelles 2026. Результаты опубликованы на официальном сайте конкурса.

Кроме того, ряд вин Валерия Захарьина получили отметки CMB Merit, среди них вина из сортов Кокур, Бастардо, Кефесия, Совиньон Блан, Гевюрцтраминер, Сира и Мурведр, а также отдельные игристые вина.

Фото: пресс-служба Валерия Захарьина

Concours Mondial de Bruxelles - международный конкурс вин, в рамках которого образцы оцениваются профессиональными дегустаторами. Вина проходят слепую дегустацию: эксперты оценивают напитки без информации о производителе, стоимости и происхождении образца.

Крымские сорта в международной оценке

Одной из награжденных позиций стало белое выдержанное вино, созданное из сорта Сары Пандас, который относится к автохтонным сортам винограда Крыма.

В хозяйстве Валерия Захарьина также работают с Кокуром, Кефесией, Бастардо и другими сортами, связанными с винодельческой историей полуострова. Такие вина отражают особенности местного виноградарства и сохраняют интерес к автохтонным и региональным сортам.

Фото: пресс-служба Валерия Захарьина

- Для нас важно развивать направление крымских сортов и показывать их возможности на профессиональных конкурсах, - отметил Валерий Захарьин. - Это часть большой работы с виноградниками, селекцией, технологией производства и сохранением винодельческих традиций Крыма».

Автохтонными называют сорта винограда, которые исторически сформировались и долгое время выращивались на определенной территории. Для Крыма к ним относят, в частности, Кокур, Кефесию, Сары Пандас, Эким Кара, Бастардо Магарачский и ряд других сортов, связанных с винодельческой культурой полуострова.

Их значение выходит за пределы одного хозяйства или отдельной линейки вин. В отличие от международных сортов, которые выращивают во многих странах, автохтоны позволяют показать особенности конкретной территории: почв, климата, экспозиции виноградников, влияния моря и традиций виноделия. Именно поэтому работа с ними важна для развития собственной винной идентичности Крыма.

Фото: пресс-служба Валерия Захарьина

Для отрасли это также означает расширение ассортимента и возможность создавать вина с характером, который невозможно полностью повторить в другом регионе.

Виноградники хозяйства расположены в Альминской долине. Для этой территории характерны теплый климат, известково-глинистые почвы и близость морского воздуха, которые учитываются при выращивании винограда и формировании винодельческого стиля.

Справка "КП"

Concours Mondial de Bruxelles проводится с 1994 года и объединяет профессиональных дегустаторов из разных стран. Конкурс оценивает тихие, игристые и другие категории вин в рамках отдельных дегустационных сессий.

Официальные результаты Concours Mondial de Bruxelles 2026 подтверждают получение золотых медалей винами Valery Zaharin Author’s Wine Cabernet Sauvignon PGI Red 2024 и Sary Pandas Valery Zaharin PGI Aged White 2024.