Виноваты цены на топливо и логистика: торговые сети объяснили подорожание продуктов в Крыму

Магазины продолжают менять цены на товар Фото: Надежда ДАЦЮК. Перейти в Фотобанк КП

Торговые сети снимают ограничения на продажу товаров. В магазинах и супермаркетах отмечают падение ажиотажного спроса – люди уже не делают панических закупок гречки и сахара. У многих еще не съедены прежние запасы, а делать новые не позволяет цена – подорожало почти все продовольствие: как мясная, молочная, так и бакалейная группа. Даже поллитровая бутылка воды перевалила за 60 рублей вместо привычных 30-35. Причем «сложить цену» продаваемым товарам супермаркеты не могут уже месяц. И, отправляясь на кассу, нельзя быть уверенным, что она совпадет с ценником.

- Есть некоторые сложности с логистикой, она стала дорогой из-за цены на топливо и его отсутствия. И конечно, поставщики поднимают цены. Поэтому, что-то подорожало немного, а что-то очень сильно, - рассказал КП-Крым директор торговой сети «БезЦен» Алексей Папчук.

Подорожала даже вода Фото: Надежда ДАЦЮК. Перейти в Фотобанк КП

Выросли в цене даже социальные товары. Хотя на них продолжает действовать минимальная торговая надбавка, закрепленная в меморандуме между торговыми сетями и Минпромторгом республики.

- Гречка была 50 рублей, стала 57. Вот от этой цены мы и держим фиксированную наценку в 5-10%. Да и в целом выбираем не «супер-гречку» в красивой упаковке, а максимально простую, доступную всем слоям населения, - уточнил Папчук.

И если в «БезЦен» ограничения на продажу товара не вводили, то в сети магазинов «Пуд» пошли на этот шаг. Сейчас же, когда ажиотаж спал, а склады удалось пополнить, ограничения сняли.

- У нас стабильная логистика, несмотря на внешние вызовы…Полки наполняются по мере продажи товаров. Временные ограничения сняты, - говорится в сообщении ООО «Пуд», розничная сеть которого включает 182 магазина в Крыму и Краснодарском крае.

В торговой сети сообщили, что создали на складах «неснижаемый запас» социально значимых групп товаров, объема которого хватит «на несколько месяцев бесперебойной работы».

Из-за повышенного спроса, многие магазины в Крыму ввели ограничения на отпуск товара Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Стараются сохранять привычный ассортимент и конкуренты. Правда, не всегда покупатели находят на прилавках позиции, к которым привыкли, например, нужный вид молока.

- Но в основном все товары идут. И особого ажиотажа уже нет. Люди экономят и более осознанно подходят к покупкам, - рассказал Папчук.

Ажиотаж спадает, магазины снимают ограничения Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

ОФИЦИАЛЬНО

В Министерстве промышленности и торговли РК сообщили, что оперативно взаимодействует с логистическими компаниями, дистрибьюторами и торговыми сетями, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона.

- В ручном режиме специалисты сопровождают процесс заправки каждого транспортного средства, задействованного в доставке социально значимых товаров, продуктов питания и лекарств. Доставка в населенные пункты осуществляется в ручном режиме по согласованию с администрациями.

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