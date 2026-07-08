Блондинка вне закона: в Саках клиентка избила фитнес-тренера

Тренировки обычно проходят мирно, но бывают исключения из правил Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Тонкую талию и привлекательное тело хотят иметь многие. Если природа обделила такой красотой, то за ней особо настойчивые идут в спортзал: занимаются на тренажерах, тягают гантели и гири. Для фитнес-тренера из города Саки встреча с клиенткой закончилась приемом у травматолога.

Симпатичная и милая в вид клиентка, как рассказали в спортклубе, пришла в дурном расположении духа. Свои чувства она излила наружу – покрыла всех, кто оказался вблизи, отборнейшим матом.

Девушку пытались утихомирить по-хорошему и показали на двери. Но скандал только набрал обороты – блондинка вызвала подмогу. По словам инструкторов, в зал ввалились мужчины грозного вида, у одного из них в руках был нож. И началась драка – сотрудники фитнес-клуба против незваных гостей.

Больше всех досталось тренеру агрессивной особы. По предварительным данным, у нее ранены руки, есть подозрение на сотрясение головного мозга, не все хорошо и с шейными позвонками.

В дело вмешалась полиция.

– На участников конфликта составлены административные протоколы, – сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Три протокола – за побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, без уголовных последствий – ст. 6.1.1 КоАП РФ, и два за мелкое хулиганство – ст. 20.1 КоАП РФ.

Физкультурный инцидент не прошел и мимо региональной прокуратуры:

– На контроль взят ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами.

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