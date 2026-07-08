Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Плановые отключения света на Крымском полуострове 9 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте оборудования. График отключений может корректироваться.
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ул. Курганная, 1-27, 2а;
ул. Парашютистов, 18/35;
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пер. Заводской, 2а, 6-28 , 9-29
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ул. Семашко, 15
ул. Гавена, 48-50 , 61;
ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;
ул. Миллера, 58;
ул. Сочинская, 12-34 , 15-37 ;
пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105
ул. Киевская, 152а
с 8.00 до 17.00
город Евпатория:
пр-т Ленина, 15;
ул. Пушкина, 10-41;
ул. Пушкина/ул. Токарева, катодная станция;
ул. Санаторская, 14, 14а;
ул. Токарева, 9, 9а, 18, 22а
с 8.00 до 17.00.
поселок Розовый:
ул. Ароматная, кордон «Садовый»
с 8.00 до 17.00
город Ялта:
ул. Бирюкова, 1, 1а;
ул. Ломоносова, 29, 31, 33, 33а, 35, 37а, 37Б, 37в, 37ж,
39, 39а, 39Б, 39в, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51;
пер. Ломоносова, 1, 3, 3а, 4-7, 9, 11, 11а, 11ж, 13, 15;
пер. Крайний, 3, 5
с 8.00 до 17.00
ул. Курортная, 9;
ул. Орджоникидзе, 86
СНТ «Горняк»
поселок Аджимушкай
с 8.00 до 17.00
город Феодосия:
ул. 3 км. Симферопольского шоссе, 1-9;
ул. Космонавтов,
ул. Лесопарковая, городское кладбище, городской
морг, автогаражи ГК Северный», ГК «Байбуга»
пл. Фонтанная, 4, 6;
бул. Адмиральский, 21-39 , 50-56 ;
ул. Айвазовского, 2-44, 3, 11-27;
ул. Караимская, 7, 9, 10, 12;
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ул. Гоголя, 1, 1а, 3;
ул. Нагорная, 24, 27-31, 35-39 ;
ул. Армянская, 11-17 ;
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ул. Поперечная, 1, 4-9;
ул. Сейсмическая, 1, 4, 5, 8;
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пер. Сейсмический, 9, 10;
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с 8.00 до 15.00
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