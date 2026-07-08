Свет отключат на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 9 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте оборудования. График отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 9 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Бассейная, 1-37 , 2-28 ;

ул. Курганная, 1-27, 2а;

ул. Парашютистов, 18/35;

ул. Аэрофлотская, 1, 16;

ул. Данилова, 43а;

ул. Селекционная, 2-24 , 3-21 , 37, 39;

пер. Заводской, 2а, 6-28 , 9-29

ул. Гагарина, 9/91-13/1 ;

ул. Набережная, 85, 87, 89;

ул. Семашко, 15

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Киевская, 152а

Где отключат свет в Евпатории 9 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

пр-т Ленина, 15;

ул. Пушкина, 10-41;

ул. Пушкина/ул. Токарева, катодная станция;

ул. Санаторская, 14, 14а;

ул. Токарева, 9, 9а, 18, 22а

Где отключат свет в Алуште 9 июля 2026:

с 8.00 до 17.00.

поселок Розовый:

ул. Ароматная, кордон «Садовый»

Где отключат свет в Ялте 9 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

ул. Бирюкова, 1, 1а;

ул. Ломоносова, 29, 31, 33, 33а, 35, 37а, 37Б, 37в, 37ж,

39, 39а, 39Б, 39в, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51;

пер. Ломоносова, 1, 3, 3а, 4-7, 9, 11, 11а, 11ж, 13, 15;

пер. Крайний, 3, 5

Где отключат свет в Керчи 9 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Курортная, 9;

ул. Орджоникидзе, 86

СНТ «Горняк»

поселок Аджимушкай

Где отключат свет в Феодосии 9 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. 3 км. Симферопольского шоссе, 1-9;

ул. Космонавтов,

ул. Лесопарковая, городское кладбище, городской

морг, автогаражи ГК Северный», ГК «Байбуга»

пл. Фонтанная, 4, 6;

бул. Адмиральский, 21-39 , 50-56 ;

ул. Айвазовского, 2-44, 3, 11-27;

ул. Караимская, 7, 9, 10, 12;

ул. Морская, 4-16 , 9, 11;

ул. Митридатская, 2-12, 13-17 , 16;

ул. Гоголя, 1, 1а, 3;

ул. Нагорная, 24, 27-31, 35-39 ;

ул. Армянская, 11-17 ;

ул. 8 Марта, 19, 21-26;

ул. Пименова, 11-27 , 18-34 ;

ул. Поперечная, 1, 4-9;

ул. Сейсмическая, 1, 4, 5, 8;

пер. Айвазовского, 1-11;

пер. Фонтанный, 3-16;

пер. Фурманова, 2, 4;

пер. Сейсмический, 9, 10;

пер. Узкий, 2, 4, 6

Где отключат свет в Севастополе 9 июля 2026:

с 8.00 до 15.00

ул. Некрасова, 28,174,214,39,191;

СНТ «Медик-88», 70/184,4,6,24,28,70,110,130,13,1-Б,19-А,1,17,23,41,45,47,65,7;

ул. Новоземельная, 70/12,70/376,70/207,70/219,70/181,70/172

с 10.00 до 17.00

ул. Комсомольская, 56-80,51-73;

ул. Дзержинского, 52,55-63;

ул. Перекопская, 4-8,1-5;

ул. Розы Люксембург, 58-82;

ул. Перекопская, 7.