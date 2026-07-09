Также из-за аварийных работ на электросетях 9 июля временно ограничено водоснабжение в ряде населенных пунктов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Девятое июля в Крыму началось с отражения новой ночной атаки беспилотников, ограничений электроснабжения и перебоев с водой в некоторых районах полуострова. В Севастополе продолжается продажа бензина по QR-кодам, а власти анонсировали получение федеральных субсидий для стабилизации цен на топливо.

Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 9 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 9 июля 2026 года

По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 8 июля до 7:00 9 июля дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 73 украинских беспилотных летательных аппарата. Дроны сбивали над территорией Крыма, акваторией Азовского моря и другими регионами России.

Отключение света в Крыму и Севастополе 9 июля 2026 года

Ограничения электроснабжения продолжают действовать. По состоянию на утро 9 июля подача электроэнергии полностью отсутствует в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, а также близлежащих районах. Также частично электричества нет в Бахчисарае. Как отмечают в «Крымэнерго», поэтапно, в зависимости от возможностей сети, электричество подается в Феодосию, Евпаторию, Симферополь, Керчь, Саки, Судак, а также в Советский, Ленинский, Кировский, Красногвардейский, Белогорский, Сакский и Раздольненский районы. Дополнительные ограничения введены в Нижнегорском и Первомайском районах.

На предприятии подчеркнули, что точное время восстановления электроснабжения назвать невозможно - сроки зависят от степени повреждения сетей в каждом конкретном случае. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Где нет воды в Крыму 9 июля 2026 года

Из-за аварийных работ на электросетях 9 июля временно ограничено водоснабжение в ряде населенных пунктов. В Джанкойском районе без воды остались 14 сел: Григорьевка, Невское, Калинино, Курганное, Амурское, Пшеничное, Любимовка, Сливянка, Охотское, Родники, Ровное, Видное, а также в Ленинском районе: села Марьевка и Заветное.

Власти призывают жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Подача воды будет восстановлена после завершения работ.

Обстановка на Крымском мосту 9 июля 2026 года

В четверг с обеих сторон проехать к пунктам ручного досмотра можно без очередей.

- С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, - пишут в оперштабе Крымского моста в Максе.

Также через Крымский мост все еще можно провезти до 200 литров бензина. Для транспортировки горючего водителям разрешено использовать любые канистры без пометок «для ГСМ».

Однако газ можно провозить лишь до 100 литров. При этом одновременно везти два вида горючего нельзя. Исключение - туристические газовые баллоны и газобаллонное оборудование автомобиля.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 9 июля 2026 года

На всем полуострове все еще действуют лимиты и ограничения из-за дефицита бензина. 9 июля в Севастополе топливо продают по QR-кодам с лимитом 20 литров в бак и запретом на заправку в канистры. Полученный накануне код необходимо использовать с 9:00 до 21:00. Однако на отдаленных от города-героя АЗС можно заправиться по QR-коду на 40 литров.

В Севастополе разрешили заправку на 40 литров, однако в отдаленных от города района Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

При этом, власти Крыма и Севастополя получили поддержку президента Владимира Путина в вопросе выделения субсидий на закупку топлива. Ожидается, что это поможет сдерживать рост цен на бензин, который за последнее время значительно вырос. На сегодняшний день, купить литр АИ-95 на официальной заправке «Атан» можно за 250 рублей.

Ситуация с транспортом в Крыму 9 июля 2026 года

В Крыму продолжают действовать талоны на автобусы к поездам от станции Керчь до Севастополя, Симферополя, Евпатории, Саки, Бахчисарая, Владиславовки и станции Семь Колодезей. Талон не нужно докупать, если у пассажира изначально куплен железнодорожный билет до или от одной из этих станций.

Погода в Крыму и Севастополе 9 июля 2026 года

9 июля в Крыму произошла резкая смена погоды. Из-за прохождения холодного фронта местами в течение дня ожидаются сильные ливни, грозы и град. При грозе возможны шквалистые порывы ветра до 15-20 м/с. МЧС рекомендует соблюдать осторожность.

Ситуация с ценами на отдых в Крыму и Севастополе 9 июля 2026 года

Из-за проблем с топливом и логистикой спрос на отдых в Крыму упал на 50-60% . Отели вынуждены снижать цены, чтобы привлечь туристов. Стоимость проживания начинается от 2,8 тыс. рублей в сутки. Для жителей Крыма в гостевых домах действует промокод «КРЫМ», цена по которому не превышает 2,5 тыс. рублей в сутки.

- Удивительно, как дешево сейчас стоит отдых в Крыму. На востоке на выходных сняли номер люкс за 4 тысячи! Раньше такой стоил около 12 тысяч, а сейчас вообще даром, - пишут в соцсетях местные жители.