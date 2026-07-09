Зарядить мобильные телефоны можно в Информационном центре Евпатории. Фото: страница и.о. главы администрации города Виталия Оганесяна Вконтакте

Пока в Крыму сохраняются перебои с электроэнергией и действует режим ЧС, в муниципалитетах будут работать «Центры содействия» - специально организованные пункты поддержки населения, где можно бесплатно зарядить мобильные устройства, подключиться к интернету, воспользоваться аптечкой, питьевой водой и просто узнать последние новости. Такие центры уже открыли в нескольких городах республики, в других населенных пунктах занимаются их обустройством. Расскажем, где зарядить мобильные телефоны в Крыму при отключении электроэнергии в июле 2026.

«Центры содействия» в Армянске: где получить помощь и зарядить телефоны

В Армянске работают сразу два «Центра содействия»: в здании Центра занятости населения по улице Гайдара, 2а и на базе АО «УЖКХ» (м-н им. Генерала Васильева, д. 2). Здесь можно узнать актуальную информацию по водоснабжению и электроэнергии, подзарядить мобильный телефон и вызвать экстренные службы.

В каждый из центров ежедневно обращаются более двухсот человек и заряжают столько же мобильных телефонов, рассказала КП-Крым координатор пункта, работающего при АО «УЖКХ», Лемара Фазилова:

- Пожилым людям разъясняем, как аккумулировать энергию телефона и отключить лишние приложения. А так как интернет есть не у всех, заполняем информационную пустоту - рассказываем, когда будет вода, свет. Мининформ и Госкоммол РК предоставили возможность подключения к бесплатному интернету, поэтому через авторизацию у нас можно подключиться и использовать его. Кроме того, сейчас люди начали интересоваться выплатами, которые положены пострадавшим от ЧС. Поэтому помогаем оформлять и регистрировать заявления.

Особое внимание здесь уделяют участникам СВО и их семьям, а также людям, нуждающимся в психологической поддержке.

Графики работы:

«Центр содействия» на улице Гайдара, 2а: понедельник - четверг с 8:00 до 17:00

Пятница - с 8:00 до 15:30.

Суббота, воскресенье - выходной.

«Центр содействия» на базе АО «УЖКХ»: ежедневно с 9:00 до 20:00.

Где зарядить мобильные телефоны в Джанкое: часы работы, адрес

В Джанкое «Центр содействия населению» организован по адресу ул. Розы Люксембург, №15. Зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом и получить нужную информацию здесь можно с 08:00 до 20:00.

«Центры содействия» в Евпатории: где зарядить телефон, когда нет света

В Евпатории актуальную информацию по вопросам жизнеобеспечения можно получить по адресу проспект им. Ленина, 2. «Центр содействия населению» открыт на базе отдела по работе с обращениями граждан администрации города.

- В центре постоянно дежурят три человека, которые оказывают помощь населению. Сегодня его услугами воспользовалось уже более трехсот человек. Сейчас ищем возможность организации мест для зарядки мобильных устройств и в других районах. В сложившейся ситуации это крайне важно, - сообщил накануне и.о. главы администрации города Виталий Оганесян.

Центр работает с 09:00 до 20:00.

Зарядить мобильные телефоны в городе можно также в магазинах сети «Пуд», расположенных на ул. Интернациональная, 124 и ул. Демышева, 109, а также в администрации пгт Новоозерное (ул. Героев-Десантников, 3).

Также местные власти ищут возможность организовать места для зарядки мобильных устройств и в других районах города.

Торговые точки дают возможность зарядить гаджеты бесплатно. Фото: Виталий Оганесян/Вконтакте

«Центр содействия» населению Красноперекопска: адрес, график работы

В Красноперекопске пункт помощи в условиях ЧС работает по ул. Менделеева, 15, на первом этаже местного Дворца культуры. Здесь можно не только подзарядить мобильные устройства, но и воспользоваться телефоном, чтобы позвонить родственникам, а также получить необходимую помощь в условиях отсутствия электроэнергии.

Центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

Где зарядить телефоны в Бахчисарае: открыты два пункта

В Бахчисарайском районе, жители которого также испытывают проблемы с электроснабжением, открыли два «Центра содействия населению». Один расположен по улице Советской, 5 (холл первого этажа администрации района), второй – по ул. Фрунзе, 44Б, в помещении абонентского отдела ГУП РК «Вода Крыма».

«Центры содействия населению» в Ялте: где получить помощь, когда отключили свет

"Центры содействия населению" откроют в здании администрации Ялты. Фото: Янина Павленко/МАХ

Готовят к запуску «Центры содействия» и в Ялте. Они будут работать в здании администрации города и территориальных органах. Сейчас там завершают обустройство помещений, сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

- В них можно будет зарядить телефоны, а также получить ряд других услуг, в зависимости от складывающейся ситуации, - уточнила Павленко.

Список адресов, по которым можно будет получить помощь в случае отсутствия электроэнергии в регионе:

Ялта – пл. Советская, 1

Гурзуф – ул. Подвойского, д. 9 (1 этаж)

Массандра – ул. Стахановская, д. 21

Ливадия – ул. Батурина, 8, каб. № 2, 3

Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24

Кореиз – Севастопольское шоссе, 27

Алупка – ул. Красногвардейская, д. 32

Симеиз – ул. Звездная, 2, 2 этаж

Форос – ул. Космонавтов, 4

При необходимости сеть пунктов планируют расширить.

В тоже время гостей и жителей Ялты просят оптимизировать потребление электроэнергии.

Места для подзарядки мобильных телефонов в Саки

Многие магазины предоставляют доступ к электроэнергии. Фото: Виталий Оганесян/Вконтакте

В городе Саки зарядить мобильный телефон можно в полутора десятках торговых точек и санатории «Саки». Кроме того, такую возможность предоставляют в ЕДДС (ул. Ленина, д.8) и в офисе ТРК «Тонус» (ул. Евпаторийское шоссе, 78). Другие адреса публикует администрация города.

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