В Армянске школьники избили 15-летнего подростка: о расследовании доложат Бастрыкину

Уголовное дело завели уже второй раз Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат по уголовному делу о жестоком избиении 15-летнего школьника в Армянске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, в СК обратилась жительница Армянска. Горожанка рассказала, что долгое время одноклассники подвергали буллингу ее сына. А в мае 2025 года подростки и вовсе избили мальчика. Пострадавшего увезли в больницу. Женщина пожаловалась на то, что за избиение никого не наказали.

Крымские следователи начали проводить проверку по факту случившегося. Бастрыкин поручил руководителю регионального Следкома Владимиру Терентьеву доложить об обстоятельствах инцидента.

Позднее крымские следователи завели уголовное дело.

«Впоследствии данное процессуальное решение было отменено надзорным органом», – говорится в сообщении.

Позднее уголовное дело было возбуждено вновь. Бастрыкин поручил Терентьеву доложить об обстоятельствах происшествиях. Кроме того, председателю СК сообщат о результатах расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении.

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