Заправиться можно в разных городах полуострова Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с топливом на полуострове и в Севастополе пока остается нестабильной. В Севастополе продажа бензина ведется в основном по QR-кодам с жесткими лимитами, а на полуострове периодически появляется список доступных АЗС, но работают они не каждый день.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 14 июля 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 14 июля 2026

Глава республики Сергей Аксенов предупреждал, что напряженная ситуация с топливом сохранится еще некоторое время, и гарантированной ежедневной продажи бензина на АЗС не будет.

- К сожалению, гарантированной ежедневной продажи бензина на АЗС и точных графиков отпуска топлива не будет, - подчеркнул он.

При этом 14 июля с 10 утра начали заправлять на двух АЗС сети «Атан», там в наличии есть бензин марки А-95 Ultra. В Евпатории заправиться можно будет также на двух АЗС. Как отметил и.о. главы администрации города Евпатории Виталий Оганесян, водителям предложат бензин марки АИ-95 Ультра. В Ялте открыта продажа бензина АИ-95-К5 на одной заправке «Формула» и двух заправках «Атан». Также топливо есть в Евпатории, Судаке и Белогорском районе в поселке Зуя.

На всех АЗС Крыма по-прежнему действуют ограничения: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена.

Также власти работают над созданием новой системы топливного снабжения Крыма, защищенной от атак ВСУ, об этом накануне заявил президент Владимир Путин.

Ситуация с бензином в Севастополе 14 июля 2026

14 июля в Севастополе продолжает действовать система выдачи QR-кодов на бензин. Все коды, полученные накануне, уже разосланы, и заправиться по ним можно сегодня с 9:00 до 21:00. Лимит - не более 20 литров на одну машину, однако на четырех АЗС (Верхнесадовое, Орлиное, «Таврида 1» и «Таврида 2») действует увеличенный лимит - до 40 литров по QR-коду.

На всех заправках доступна свободная продажа дизельного топлива (ДТ NP).

Напомним, новая система автоматической выдачи работает круглосуточно: заявки принимаются в любое время, система распределяет коды автоматически, исключая ручное вмешательство. Если вы подали заявку, но код не получили, повторно подавать не нужно - она остается в базе, и шанс на получение с каждым днем растет. Однако если код был получен, но не использован, шансы на будущие выдачи, наоборот, снижаются. После использования кода следующую заявку можно подать только через 7 календарных дней. В свободной продаже топливо марок АИ-95+ и ДТ+ можно найти на шести заправках «Атан».

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