Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 15 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте электросетей. График отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 15 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а; ТП-168 Л-5

ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;

ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;

ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;

пер. Ключевой, 1-22

ул. Авиационная, 27-47 , 70-84 ;

ул. Загородняя, 12-32 , 21-43 ;

ул. Металлистов, 33-35 ;

ул. Украинская, 1-35 , 2-28 ;

ул. Нижняя, 1-11 ;

пер. Поселковый, 10-16

ул. Героев Сталинграда, 35а, 39

Где отключат свет в Евпатории 15 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Маяковского, 9/15;

ул. Маяковского/ул. Московская, торговые палатки, пляж;

ул. Гражданская, 1-36/48;

ул. Дальняя, 10, 12, 15, 18, 19, 31а;

ул. Заводская, 19-34/54;

ул. Короткая, 3-18;

ул. Проездная, 7, 9;

ул. Тучина, 52/27-118а;

ул. Шмидта, 1-12;

ул. Партизанская, 35-53/58;

пер. Партизанский, 3;

пер. Промежуточный, 4;

пер. Раздельный, 2-15а;

ул. Военная, 1а, 2, 4, 6;

ул. Вольная, 4;

ул. Гражданская, 31-58а;

ул. Заводская, 35-51/23, 56/2;

ул. Интернациональная, 44;

ул. Металлистов, 51-90;

ул. Огородническая, 3-54;

ул. Партизанская, 3-51/56;

ул. Татарская, 62, 69Б;

ул. Трудовая, 4-82/57/7;

ул. Тучина, 30-55, 63/63/19, 63/29, 63а/29;

пер. Астраханский, 2-6а ;

пер. Гражданский, 4-25;

пер. Заводской, 3/1/3;

пер. Интернациональный, 4/28, 8;

пер. Ломаный, 22, 24а, 26;

пер. Малый, 4/6-13;

пер. Пехотинский, 4-12а;

пер. Просмушкиных, 30а;

пер. Сквозной, 1/1 -13а;

пер. Трудовой, 2, 2/25, 3/50

ул. Бартенева, 3, 5;

ул. Белинского, 1, 3, 3в, 6/2;

ул. Пионерская, 1а;

Сквер им. Ленина

Где отключат свет в Алуште 15 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Красноармейская, 68, санаторий «Ветеран», СТО;

ул. Милицейская, 17, 19;

ул. Л. Кучмы, 2, 20д, 22, 23, 26

Где отключат свет в Ялте 15 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

ул. Ореховая, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а;

ул. Загородная, 9, 11, 13, 13к, 15, 17

ул. Аверкина, 2а, 3а, 3с, 3г, 3е, 3у, 4-7, 7а, 8-10, 12,

14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26в;

ул. Щорса, 2, 14, 15;

ул. Мошкарина, 9с

город Алупка:

ул. Западная, 9, 9а, 9Б, 9г, 15е, 15ж, 19;

ул. Сурикова, 2, 4;

ул. Ульяновых, 6а, 10, 12, 14;

ул. Ленина, 29, 31в, 31у, 31к, 33, 33в, 35, 35Б, 60, 60а,

64в, 64с, 64д, 64ж, 64е;

спуск Южнобережный, 1, 3г, 6

Где отключат свет в Керчи 15 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ш. Героев Сталинграда, 8-12а ;

ул. Горная, 1-9 , 4-8 , 12, 15-21 ;

ул. 8 Марта, 1-55 , 2-56 ;

ул. Подполковника Рудя, 1-23 , 4-44 ;

ул. Подгорная, 1, 2-16 ;

пер. Подмаячный, 1а-3 ;

пер. Подгорный, 6-14 , 7-19 ;

ТСН «СТВОР»

Где отключат свет в Феодосии 15 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Челнокова, 88в

пгт Приморский:

ул. Морозова, 1-48, 49-53 , 52-78, 54-65, 67-77 ;

ул. Керченская, 1-81 , 74а, 76а, 80а, 85;

ул. Дружбы, 2-16;

ул. Кооперативная, 1-39, 41-47 ;

ул. Рабочая, 1-29 , 4-34 ;

ул. Чехова, 2-15 2-12 , 7-15 ;

ул. Гайдара, 1, 6-13, 16-34, 36-42 ;

ул. Шевченко, 3-8, 12-25, 27-33 ;

ул. Маяковского, 1, 3, 4-20 , 5-39 ;

ул. Ленина, 1-77, 79;

ул. Вервищенко, 1, 2, 2а, 3-8, 11-23, 16-28 ;

ул. 1 Мая, 1-32, 1-31 , 10-60 ;

ул. Савченкова, 3, 4, 6-9, 11-14, 15-21 , 22;

ул. Леонова, 3-7 , 4, 8-20 ;

ул. Приозерная, 1-15;

ул. Тодуа, 1-10, 12-16 ;

ул. Бусина, 1-16, 17-21 ;

ул. Чапаева, 1-22, 23-35 ;

ул. Абрикосовая, 1-18, 19-23 , 33, 39;

ул. Черниговская, 1-25;

пер. Красный, 1, 4-7, 7а, 8-14 ;

пер. Чехова, 2-6, 7-15 ;

пер. Рабочий, 1, 2-18 , 7-27 ;

пер. Леонова, 3, 8-18;

пер. Ванина, 1, 2, 3;

пер. Керченский, 1-6

село Подгорное:

ул. Новая, 1-17, 19-23 ;

ул. Полевая, 1-19 ;

ул. Степная, 1-12;

ул. Аловердяна, 2-7, 7а;

ул. Молодежная, 1-8, 10, 12;

ул. Переселенческая, 1-8;

ул. Колодезная, 1-10, 10а, 12;

ул. Кузнечная, 1-7 , 4-8 ;

ул. Судакская, 1-11

Где отключат свет в Севастополе 15 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ООО «Эра Крым»

ТСН СТ «Черногорье»

с 9.00 до 12.00

ул. Генерала Петрова, 2;

ул. Маяковского, 1-9,5-Б,6,8;

пр-т Нахимова, 14,16;

ул. Одесская, 5;

ул. Торговая, 2,4

с 12.00 до 16.00

ул. Воронина, 10,11,13;

пр-т Нахимова, 15-19,10;

ул. Большая Морская, 1

с 9.00 до 18.00

село Орлиное

переулок Дачный 2-Б, 2-А, 4-8, 7-А, 3-9, кад.695, 882, 883;

ул. Зеленая 4-12, 20, 3-А, 1;

ул. Крымская 4-А, 2-10, 3-А, 1-13, кад.686;

ул. Молодежная 3, 10-Б, 2-Ж/1, 2-Ж/3, 2-Д, 8-А, 6-А, 2-Б, 2-В, 2-Ж/2;

ул. Полевая 34-44, 31-43, кад.694, 695;

ул. Тенистая 26, 36, 15, 41-А, 33, 35, 43-51, 55, 59, 39-А;

ул. Тюкова 61, 1-А;

ул. Амет-Хана Султана 20-А, 2-36, 1-27;

ул. Кацюбы 4-А;

ул. Высоцкого 2-10, 14, 15, 18-24, 1-Б, 1-29;

ул. Гаспринского Исмаила 1, 6-А, 2-10, 14;

СТ «Нива-2006», 36, 36-А, 27, 35, 71, 87, 96-А, 54, 1-А, 8;

ул. КСП «Красный Октябрь» кад.112-116, 124, 113, 115, 121, 177, 739, 747, 74, 392, 69, 693, 695, 5, 753, 928/1, 928/2, 754, 739;

село Кизиловое СТ «Байдарская долина».

в период с 9.00 до 16.00 на 2 часа

ул. Гастелло, 4-А,4,6,5-А,3,5;

ул. Красноармейская, 2-А/1,2-А,2-Г,2-46,13-А,9-А,7/1,1-43,31-А,1493;

ул. Марии Расковой, 14-А,14,11;

ул. Нестерова, 2-А,2-Б,5-А,10-А,2,8-20,3-13;

ул. Первомайская, 1-А,1-В,2021,2-10,2-А,10-А/3,10-А-4,10-А/1,10-А,5-Б,13-Б,9-Б,9-А,9-Г,3-А,1-13;

ул. Осипенко, 22-А,25;

ул. Ударная, 10-В,10-Г,2-А/2,2/1,2-Б,2-52)чет),3786,1-49,3821;

наб. Чкалова, 6-А,4-А,2-8,5-А,1-7;

ул. Покрышкина, 2-А,2;

ул. Красноармейская, 2-А

поселок Любимовка

ул. Батарейная, 2-12,1,7/18,7/20,7/8,7/4,11/4;

ул. Софьи Перовской, 10,44,50-58,53,9,9-В кв.2,61;

Качинское шоссе, 1,1-А,28-А,32/2,30-44,52,32/1,37-41;

ул. Школьная, 1;

ул. Южногородская, 34-А,34/2-Б,36,27,35-39,1993

с 8.30 до 17.30

ул. Абрикосовая, 3,11,15,39,41;

ул. Гранатная, 12-А/1,12-А/2,2-28,3,13,21.