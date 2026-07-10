Владимир Скрыпник и Полина Луценко расписались на Всероссийском свадебном фестивале. Фото: личный архив героев публикации

Почти 150 пар со всей страны расписались на III Всероссийском свадебном фестивале в Москве. Среди них и влюбленные из Крыма – Владимир Скрыпник и Полина Луценко.

Они знают друг друга со школьной скамьи – учились в одном классе. Но после выпускного каждый пошел своей дорогой – Полина уехала учиться в Москву, Владимир – поступил в вуз в Севастополе. И только спустя четыре года они снова встретились. Чтобы больше не расставаться.

- После окончания бакалавриата я вернулась в Крым. И когда мы снова увиделись, начали пересекаться на разных форумах, мероприятиях, вместе волонтерили. А потом поняли, что наши цели и ценности совпадают и стали встречаться. А зимой он сделал мне предложение - после работы неожиданно зашел по форме и с кольцом, - рассказала КП-Крым Полина.

Молодые люди знают друг друга со школьной скамьи. Фото: Полина Луценко

Владимир – сотрудник Главного управления МЧС по РК, Полина работает в благотворительном фонде навигации и системной помощи взрослым с онкологическими заболеваниями и их близким. Обоим по 23, и они из многодетных семей: у каждого братья и сестры. Поэтому, создавая собственную семью, молодые люди не раздумывая решили сыграть свадьбу в День семьи, любви и верности. А чтобы начало совместных воспоминаний было ярким, подали заявку на фестиваль «Россия. Соединяя сердца».

- По случайности номером нашей пары на фестивале стал номер вызова сотрудников МЧС – 101, - рассказала девушка. - Из запоминающихся моментов церемонии: нам предстояло принять первое совместное решение и выбрать надпись для памятной тарелки, которую подарил Национальный центр «Россия». Мы написали слово «Огонь». Чтобы, посмотрев на нее в дальнейшем, на душе становилось тепло.

Номер крымской пары на фестивале совпал с номером вызова МЧС. Фото: личный архив героев публикации

Кроме торжественной церемонии бракосочетания, влюбленных ждала насыщенная программа – речная прогулка на яхте, фуршет, флористический мастер-класс, на котором Полина сплела венок из образа крымской лесной феи, а также поздравления первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и вице-премьера Татьяны Голиковой.

На флористическом фестивале Полина сплела венок для образа лесной феи Крыма. Фото: личный архив

Кстати, регистрация пар на следующий свадебный фестиваль уже открыта.

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