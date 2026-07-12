Свободная продажа бензина и дизельного топлива в воскресенье организована на 87 АЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 12 июля, на полуострове открыта свободная продажа топлива. Однако заправиться можно только на 87 автозаправочных станциях, и при этом действуют строгие ограничения.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 12 июля 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 12 июля 2026

В Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, как и накануне, в силе ограничения: заправить можно 20 литров в одну машину. Заливка ГСМ в канистры категорически запрещена. В республике о наличии топлива можно узнать, изучив интерактивную карту по этой ссылке.

Свободная продажа бензина и дизельного топлива в воскресенье организована на 87 АЗС в различных городах и районах Крыма, включая Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию и Феодосию.

При этом, по информации Минтопэнерго, на многих АЗС оплата принимается только наличными, а в некоторых случаях доступен лишь один вид горючего.

Купить топливо можно, но с ограничениями. По-прежнему действует лимит - не более 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена.

Ситуация с бензином в Севастополе 12 июля 2026

В правительстве города-героя сообщили, что с 10.00 на 6 заправках «АТАН» в свободной продаже топливо. Заправиться можно по адресам:

- АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

- АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

- АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

- АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra)

- АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (ДТ Ultra)

Цена на бензино в Крыму и Севастополе 12 июля 2026

Главная проблема сейчас - цена. За литр бензина АИ-95 на полуострове просят от 170 до 350 рублей и даже выше. По данным Росстата, за первую неделю июля топливо в Крыму подорожал в среднем на 78,4 процента.

Высокая стоимость отпугивает покупателей: очереди на заправках есть, но ажиотажного спроса нет. Водители стараются планировать маршрут с запасом топлива, так как рассчитывать на заправку в пути сейчас рискованно.