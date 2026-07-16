Крымские спасатели выручили из беды членов экипажа танкера «Волгонефть 212». Фото: кадр видео ГКУ РК «Крым-Спас»/Vk

Над огромным нефтяным пятном зависает вертолет, и вниз с 50-метровой высоты на железном тросе в штормящее море, где в нефтяном пятне погибают люди, спускаются двое смельчаков.

Задача до жути проста и одновременно безумно сложна - зацепить карабин за уходящих под воду людей. Но попробуй это сделай, когда на тебя несутся четырехметровые волны – шторм 7 баллов, безумствует ветер (22–25 м/с), а температура воды близка к нулю! Счастливый до слез финал: обреченные на неминуемую гибель люди на борту вертолета - измазанные в нефти, замерзшие, но, главное, живые!

Как спасали людей с танкера «Волгонефть 212» Видео: ГКУ РК «Крым-Спас»/Vk

И это не сюжет голливудского фильма-катастрофы, и в кадре не каскадеры-профи, а наши крымские спасатели.

Игорь Цепа и Виталий Кузяков отмечены медалью «За спасение погибавших». Фото: ГКУ РК «Крым-Спас»/Vk

Игорь Цепа и Виталий Кузяков - начальник и сотрудник аварийно-спасательной группы Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас» вытаскивали из морской пучины членов экипажа танкера «Волгонефть 212», который потерпел крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

Медаль «За спасение погибавших». Фото: МЧС России

Крымчан представили к государственной награде - медали «За спасение погибавших». Указ о награждении на днях подписал лично президент России Владимир Путин.

Но вопрос о том, насколько экстремальным было задание, как оказалось, не совсем уместен.

- Просто рабочий момент, никаких особых сложностей. Шторм, море – все как обычно. Вы же понимаете, что ЧП, как правило, не происходят в солнечную погоду. Метеоусловия нам не важны, главное, чтобы с людьми все было в порядке, - рассказал КП-Крым Виталий Кузяков.

На вопрос, сколько же времени длилась операция, спасатель только отмахнулся:

- Не смотрел на часы. Честно. Была задача - ее нужно выполнить.

Крымчанин в рядах МЧС уже 10 лет, есть солидный опыт и необходимые навыки, да и физическую форму поддерживает на высоте.

- Такие задания случаются периодически, а вот тренировки проходят на регулярной основе - в нашем деле без этого никак нельзя.

ВАЖНО

Спасение людей в Керченском проливе - это общая победа.

Десантной группой, которая в сложнейших погодных условиях эвакуировала с нефтяного пятна двух членов экипажа танкера «Волгонефть 212», руководил заместитель начальника ГКУ РК «Крым-Спас» Владимир Мельников. К сожалению, он ушел из жизни 24 марта.

Экипаж вертолета Ми-8 МЧС России: командир Владимир Бондаренко, второй пилот Дмитрий Мазурчук, бортовой механик Николай Дейнека.

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