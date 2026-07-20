Трагедия на элеваторе в Севастополе: рабочий погиб в зерновой воронке

Фото: пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

В Севастополе 49-летнего местного жителя обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Обвиняемый был мастером на одном из предприятий. Сотрудник отвечал за соблюдение правил охраны труда. В отсутствие производственного контроля мастер допустил на опасный объект работника, который не был включен в наряд-допуск на производство такого вида работ. Он должен был устранить затор зерна.

Фото: пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

«В результате поглощения в зерновую массу он погиб на месте происшествия», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело направили в Нахимовский районный суд Севастополя.

Фото: пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Директор строительной фирмы в Крыму пойдет под суд за гибель рабочего