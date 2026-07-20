Трагедия на элеваторе в Севастополе: рабочий погиб в зерновой воронке

В Севастополе 49-летнего местного жителя обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Обвиняемый был мастером на одном из предприятий. Сотрудник отвечал за соблюдение правил охраны труда. В отсутствие производственного контроля мастер допустил на опасный объект работника, который не был включен в наряд-допуск на производство такого вида работ. Он должен был устранить затор зерна.
«В результате поглощения в зерновую массу он погиб на месте происшествия», – рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело направили в Нахимовский районный суд Севастополя.
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