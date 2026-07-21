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Что происходит21 июля 2026 5:36

Ликвидированы 209 беспилотников: системы ПВО сбили дроны в Крыму и еще 10 регионах России

Над Крымом и другими регионами России уничтожены 209 БПЛА
Анастасия БУРМИСТРОВА
Также БПЛА ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей

Также БПЛА ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В течение минувшей ночи над Крымом и другими российскими регионами сбито 209 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, информирует пресс-служба Министерства обороны РФ.

Украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей, Курской, Ростовской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Рязанской и Московской областями, а также над Краснодарским и Ставропольским краями.

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