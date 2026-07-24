Часть площадей и товаров удалось сохранить Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ атаковали логистический комплекс Wildberries в Симферополе в пятницу, 24 июля 2026 года. К счастью, от действий террористов киевского режима никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщила основатель компании Татьяна Ким.

Атака ВСУ на склад Wildberries в Симферополе 24 июля 2026 года

«Сегодня была атака на наши логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе», – сообщила Ким.

Последствия атаки ВСУ на склад Wildberries в Симферополе 24 июля 2026 года

По словам основательницы компании, часть площадей и товаров удалось сохранить. На всех складах провели эвакуацию.

«Мы уделяем большое внимание безопасности, что дает свои результаты – по предварительным данным, пострадавших нет», – рассказала Ким.

Устранения последствий атаки ВСУ на склад Wildberries в Симферополе 24 июля 2026 года

В настоящее время совместно с профильными службами ведутся работы по устранению последствий. Сейчас проводится перераспределение товаров по складам.

«Мы с командой работаем круглосуточно, чтобы сохранить для вас качество работы на площадке», – заключила Ким.

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