Пострадавший пошел на поправку. Фото: РДКБ/МАХ

Хорошей новостью поделился губернатор Севастополя.

- Ученик 13-й школы, который сильно пострадал из-за обрушения балкона, наконец, завершил основное лечение, - сообщил Михаил Развожаев.

Когда рухнул балкон, на котором выпускники делали традиционное фото на память, 17-летний Валерий получил открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы. Стоял вопрос жизни и смерти, и его в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких, доставили в отделение реанимации Российской детской клинической больницы.

- Удалось стабилизировать состояние юноши и перевести его на самостоятельное дыхание. Но он оставался практически обездвиженным, наблюдались тяжелые неврологические нарушения, расстройства функций глотания и речи, - рассказали в РДКБ.

За жизнь севастопольца боролись столичные врачи. Фото: РДКБ/МАХ

Целая команда специалистов - анестезиологи, хирурги, реабилитологи, логопеды и психологи помогала вернуть здоровье и утраченные навыки Валерию. Да и сам школьник проявил по-настоящему севастопольскую силу духа и жизнелюбие. Все время рядом с ним была мама - верила, любила и поддерживала.

Валера - сильный духом человек. Фото: РДКБ/МАХ

Парень буквально заново научился ходить, говорить и справляться с самыми простыми бытовыми вещами, которые после таких травм кажутся недостижимой победой.

И вот спустя почти два месяца Валеру выписали из РДКБ. Впереди курс реабилитации в федеральном центре «Кораблик». Юный севастополец уже вовсю строит планы - хочет поступать в университет.

Напоминаем, 20 мая 2026 года ученики школы № 13 Севастополя вышли пофотографироваться на балкон. Хлипкое, как оказалось, строение рухнуло вниз вместе с детьми. 10 выпускников получили травмы.

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