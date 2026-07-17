Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Террористы киевского режима атаковали северную часть Крыма 17 июля 2026 года. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.
Об атаке сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Киевский режим в очередной раз атаковал объекты на полуострове. В результате атаки на север Крыма погибли два человека. Еще один человек получил ранения.
- Искренне соболезную родным и близким погибших. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления, - отметил Аксенов.
Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшего.
Из-за вражеских атак на инфраструктуру республики, обесточены несколько населенных пунктов, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».
Как сообщалось ранее, трудности с электроснабжением по-прежнему наблюдаются в некоторых частях Северного, Восточного и Западного энергорайонов.
- Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети, - подчеркнули в пресс-службе «Крымэнерго».