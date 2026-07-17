В результате атаки ВСУ погибли два человека в северной части республики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Террористы киевского режима атаковали северную часть Крыма 17 июля 2026 года. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.

Атака ВСУ на Крым 17 июля 2026 года

Об атаке сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Киевский режим в очередной раз атаковал объекты на полуострове. В результате атаки на север Крыма погибли два человека. Еще один человек получил ранения.

- Искренне соболезную родным и близким погибших. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления, - отметил Аксенов.

Последствия атаки на север Крыма 17 июля 2026 года

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшего.

Отключения электричества в Крыму 17 июля 2026 года

Из-за вражеских атак на инфраструктуру республики, обесточены несколько населенных пунктов, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

Как сообщалось ранее, трудности с электроснабжением по-прежнему наблюдаются в некоторых частях Северного, Восточного и Западного энергорайонов.

- Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети, - подчеркнули в пресс-службе «Крымэнерго».