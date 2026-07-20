Очередная атака со стороны ВСУ: 381 БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами России

БПЛА также уничтожили над Черным и Азовским морями Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В течение 12 часов российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 381 беспилотный летательный аппарат ВСУ над различными регионами страны, включая Крым. Об этом информирует Министерство обороны России.

С 20:00 19 июля до 08:00 20 июля дежурные средства ПВО уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, Краснодарским краем, а также над Ростовской, Рязанской, Смоленской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской и Московской областями.

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