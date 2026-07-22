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Террористы киевского режима нанесли очередной бесчеловечный удар на гражданскую инфраструктуру полуострова. Украинский беспилотник атаковал дом в Ялте в ночь на среду, 22 июля 2026 года. В результате пострадали 17 человек. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Ночью враг атаковал Ялту. Один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом», – сообщил Крючков.
Ситуация находится на контроле прокуратуры Крыма.
- Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего, - говорится в сообщении.
Ведомство контролирует соблюдение прав граждан после атаки украинских террористов.
Изначально сообщалось о 13 пострадавших. Позднее советник главы Крыма Олег Крючков уточнил информацию: стало известно, что количество раненых увеличилось до 17. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Шестеро пострадавших попали в больницу.
Возгорание, возникшее в результате атаки террористов Киева на Ялту тушили четыре часа. Об этом сообщила помощник главы РК Ольга Курлаева.
В многоэтажном доме выгорело семь квартир и произошло частичное обрушение кровли.
- Подразделениями МЧС России эвакуировано 350 человек, - сообщила Курлаева.
Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе и психологическая. Ситуацию лично контролирует глава Крыма Сергей Аксенов.
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