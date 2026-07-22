Три человека находятся в тяжелом состоянии Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Террористы киевского режима нанесли очередной бесчеловечный удар на гражданскую инфраструктуру полуострова. Украинский беспилотник атаковал дом в Ялте в ночь на среду, 22 июля 2026 года. В результате пострадали 17 человек. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Атака ВСУ в Ялте 22 июля 2026 года

«Ночью враг атаковал Ялту. Один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом», – сообщил Крючков.

Ситуация находится на контроле прокуратуры Крыма.

- Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего, - говорится в сообщении.

Ведомство контролирует соблюдение прав граждан после атаки украинских террористов.

Пострадавшие в результате атаки ВСУ на Ялту 22 июля 2026 года

Изначально сообщалось о 13 пострадавших. Позднее советник главы Крыма Олег Крючков уточнил информацию: стало известно, что количество раненых увеличилось до 17. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Шестеро пострадавших попали в больницу.

Что известно об атаке ВСУ на многоэтажку в Ялте 22 июля 2026

Возгорание, возникшее в результате атаки террористов Киева на Ялту тушили четыре часа. Об этом сообщила помощник главы РК Ольга Курлаева.

В многоэтажном доме выгорело семь квартир и произошло частичное обрушение кровли.

- Подразделениями МЧС России эвакуировано 350 человек, - сообщила Курлаева.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе и психологическая. Ситуацию лично контролирует глава Крыма Сергей Аксенов.

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