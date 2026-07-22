«Я почти дома»: крымчанин проехал на велосипеде 12 тысяч км из Таиланда

Свое путешествие он начал 2 мая. Фото: Андрей Павлов/соцсети

Спустя 80 дней после старта из Пхукета велопутешественник Андрей Павлов уже в России. Он добрался до Славянска-на-Кубани, и до Крыма остался последний марш-бросок. За спиной - пять стран, 12 тысяч километров, десятки ливней и ночевки в палатке, а в кармане – почти пустота. Бюджет путешествия минимальный, да и железный конь оказался надежнее самолета.

«ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЖИЗНЕННОГО ЛАБИРИНТА»

Путешествие, которое многие, кто подписался на велосипедиста, окрестили самым безумным вело-челленджем года, началось 2 мая – больше двух месяцев назад. Тогда 35-летний Андрей Павлов, несколько лет проживший в Таиланде, купил подержанный велосипед за 29 тысяч рублей, собрал палатку и отправился в путь. В кармане было всего несколько сотен долларов, но мужчина хотел вернуться домой в Крым и начать жизнь с чистого листа, «выбравшись из жизненного лабиринта».

Велосипед он купил за 29 тысяч рублей. Фото: Андрей Павлов/соцсети

- Хочу, наконец, вернуть себе ту версию, которая была раньше, а была она именно в Крыму - на родном полуострове, - объяснял КП-Крым Андрей.

80 ДНЕЙ В ПУТИ

За 80 дней Андрей проделал огромный путь путь через Лаос, Китай, Монголию и Казахстан, оставив за спиной почти 12 тысяч километров. В день он проезжал по 50–70 километров по жаре и пыли, ночевал в палатке или у гостеприимных местных жителей, которые делились едой и водой. Иногда, благодаря донатам подписчиков, он позволял себе снять койку в недорогом хостеле, но в основном существовал практически без денег.

«РОДИНА, ВСТРЕЧАЙ!»

Сейчас Андрей находится в Славянске-на-Кубани. Он добрался туда вечером во вторник. До заветной цели - родного Крыма - осталось всего несколько сотен километров. На этом отрезке пути его поджидают уже знакомые по четырем странам трудности: жара и долгая дорога. Однако, по сравнению с тем, что он уже пережил, это кажется сущей мелочью.

Свое путешествие он снимал в блог. Фото: Андрей Павлов/соцсети

- Если честно, я не верю, что я вот-вот приеду домой. Границу России я пересек на выходных и расплакался, - говорит путешественник.

Трогательный момент он заснял на видео и сразу же выложил в сеть. Андрей не смог сдержать слез и лишь проговорил: «Родина, встречай! Я доехал до тебя».

На поездку он потратил 80 дней. Фото: Андрей Павлов/соцсети

Ролик собрал огромное количество комментариев и слова поддержки:

- Мы тебя ждали! – писали одни.

- Как круто, что у тебя получилось. Это невероятно! – поддерживали другие.

Финал путешествия должен стать кульминацией, которую ждут уже почти 14 тысяч подписчиков. Неужели все, ради чего он однажды сел на старый велосипед, наконец-то, станет реальностью?

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