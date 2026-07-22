Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 23 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте электросетей. График отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 23 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Героев Сталинграда, 6, 8а, 24/6

пр-т Победы, 38-44 ;

ул. Аксакова, 4-10 , 5-15;

ул. Потемкинская, 7-13 , 19-37 ;

ул. Жильцовой, 6а;

ул. Мокроусова, 1, 3, 4/15;

ул. Лермонтова, 1-6;

пер. Северный, 3, 6

ул. Буюк-Яшлав, 1-21;

ул. Дертколь, 1-20, 36-64 ;

ул. Тав-Даир, 1-19 , 26/25;

ул. Къалымтай, 1-21 , 2-28 ;

ул. Къарагъач, 1-22;

ул. Армутлыкъ, 1-23;

пер. Армутлыкъ, 2-16 .

Где отключат свет в Евпатории 23 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Бартенева, 3-12/15/6;

ул. Братьев Буслаевых, 9-15, 18;

ул. Демышева, 18;

ул. Приморская, 2а-12 , 3;

ул. Революции, 58а, 60, 64/2, 61/4/8-75 ;

ул. Революции/ул. Пионерская, киоск

ул. Вольная, 9;

ул. Дм. Ульянова, 13, 19Б;

ул. Интернациональная, 86;

ул. Л. Украинки, 2-14 ;

ул. Линейная, 3, 5, 7

Где отключат свет в Керчи 23 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Голощапова, 7/7-19 , 8/9, 10/12, 14;

ул. Воинов Интернационалистов, 6-8 ;

ул. 1 Пятилетки, 60/4, 62/1;

ул. Генерала Петрова, 24, 62-66

ул. 12 Апреля, 25-53 , 34/14-50 ;

ул. 1 Пятилетки, 16, 19, 21;

ул. 2 Пятилетки, 18-21, 33, 35;

ул. Сурикова, 6, 8;

ул. Р. Люксембург, 19, 21;

ул. Спартака, 24;

ул. Отдельной Приморской Армии, 21;

ул. Суворова, 14-22 , 19, 21

ул. Генерала Петрова, 22, 24;

ул. Всесоюзная, 1, 5-9 , 10;

ул. Фестивальная, 6;

ул. Кирова, 163

поселок Аджимушкай

Где отключат свет в Феодосии 23 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Чехова, 46, 48;

ул. Восточная, 1-29 , 2-16 ;

ул. Нахимова, 60, 62;

ул. Шмидта, 12-30;

ул. Верхняя, 12-26 , 19-27 ;

ул. Пелюхина, 1-14, 16;

ул. Назарова, 40-46 , 43а, 58, створный Маяк;

пер. Потемкина, 1-5 , 2;

пер. Демидюка, 1-14, 16, 18;

пер. Верхний, 1-11 ;

пер. Пелюхина, 1-8;

Массив Горный:

СТ «Полет», СТ «Геолог», СТ «Ветеран»

пгт Щебетовка:

ул. Дружбы, 2;

ул. Береговая, 4, 6;

ул. Майская, 7, 8, 16;

ул. Подгорная, 2, 4;

ул. Полевая, 10;

ул. Центральная, 2;ул. Македонского, 20 (ООО «Гринлэнд»);

ГУП РК «Вода Крыма» (насосная станция №1,

катодная насосная станция в районе больницы);

ООО «Завод марочных вин Коктебель» (насосная станция);

пгт Курортное:

ул. Медовая, 4, 6;

ул. Науки, 1, 1/1, 1а, 1Б, 1л, 1м 2, 2а, 2Б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3Б, 3в, 4а, 5, 5а, 5в, 5г, 5х, 6а, 6Б, 6в, 7а, 7Б, 7в, 7г, 7е, 8, 8а, 9, 10;

ул. Нагорная, 3, 4, 5, 5а, 6, 6р, 9, 10;

ул. Подгорная, 7а, 7з, 8р, 9, 10, 10а, 10Б, 10в, 10г, 10д, 10ж, 10з, 10и, 10л, 10м, 10о, 10п, 10р, 10с, 10у, 10ф, 10х, 10ц, 11, 19а, 21;

ул. Сердоликовая, 2а, 4, 6, 8, 14;

ул. Вяземского, 1-4, 10;

ул. Дружбы, 3, 5;

пер. Новоселов, 3, 5, 6а, 7, 13, 15;

пер. Подгорный, 3, 5, 7;

ул. Науки, 6, 7е, 9к, 10а, 10г, 11, 11г, 12, 14, 15, 20, 23-35 , 26, 28, 38;

ул. Кара-Даг, (ННГУ им. Н.И. Лобачевского»);

пер. Горный, 1, 3;

пер. Береговой, 1-9 ;

пер. Морской, 1, 2, 3а, 3Б;

ул. Курортная;

ул. Сердоликовая, 3;

ул. Лучистая, 1, 1Б, 9, 11;

ул. Прибрежная, 1, 5, 7;

ул. Солнечная, 1а, 2-5, 7, 9;

ул. Черноморская, 1-5 , 29-32, 37, 38;

ул. Кара-Даг, 4-8 , 9-17 , 12;

ул. Пионерская, 1, 5-8, 16, 16в, 20;

ул. Науки, 3, 3а, 21;

ул. Объездная, 2, 3, 16, 18;

ул. Подгорная, 1, 1а, 1Б, 1г, 2, 4, 4а, 4з, 4н,4с, 6, 6а, 6л, 7, 10ч, 14, 19;

ул. Дружбы, 6;

пер. Морской, 3;

пер. Дачный, 1-6;

ООО «Завод марочных вин Коктебель»;

ООО «Крымское Приморье»;

ООО «Карвет М»

Где отключат свет в Севастополе 23 июля 2026:

с .9:00 до 13.00

пр. Победы,44-А,44-Б,44, 44-В

в период с 9.00 до 16.00 на 2 часа

поселок Сахарная головка

ул. Нечаева, 2-38,1-35;

ул. Глазкова, 2-12,1-11;

ул. Удотова, 2-40,1-39,21-А;

ул. Петровского, 2-42,1-39,кад.2053;

ул. Соколова, 2-34,30-А,42,1-23,27-39,39-А,43

с. Хмельницкое

ул. Сумская, 14;

ул. Большевистская, 4-Б,6-А,4-Г,4-В,6-Г,2-Д,4-А,4,7-Б,5-А,кад.353,911

с 9.00 до 17.00

ул. Генерала Лебедя, 61/12,61/4,кад.797

село Поворотное

ул. Заря Свободы, 26,34-44,33-А-кв1,33-43;

ул. Лесная, 14,20,26,1,7,9,182;

ул. Валиева, 42;

село Поворотное, 48,41,72-76,84,25/4,33/1,65-73,77,79;

ул. Дубинина, 14,20;

пер Сиреневый, 2,72-84,23,65-89;

пр-д Цветочный, 1,3,9,13;

ЗАО «Софьи Перовской», 32,890,900,901;

ул. Бельбекская, 9

село Подгорное

ул. Полярная 1-А, 1-Д, 1-5, 2, 5-А, 6-А, 6-Б, 9, 12, 12-А, 11-17, 21;

ул. Прохладная 1, 2-14, 7, 10-А, 18;

ул. Подводников 1, 3, 4, 5, 7;

ул. Весенняя 1, 2, 2-А, 6, 12, 12-А;

ул. Садовая 1, 3, 7, 7-А, 9, 9-А, 11, 13; кад.401, 466, 467, 468;

ул. Привольная 1-19, 2-6, 10, 14, 16, 20, кад.480, 481, 494;

ул. Уютная 1-А, 1-Б, 3-11, 4-16, 28;

КСП «Красный Октябрь» уч.78, 314.