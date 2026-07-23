Сейчас выгодно покупать: риелторы заметили снижение цен на недвижимость в Крыму

Новоселье - радостное событие Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Квартирный вопрос не теряет остроты никогда. Одни хотят понять, сколько нулей в цене их собственных «квадратов», другие - прикинуть бюджет на будущее жилье.

Не секрет, что обстановка на полуострове непростая, и КП-Крым узнала, как энергетические передряги сказались на цене квартир и домов.

ПЕРВИЧКА РУЛИТ РЫНКОМ

- Всегда были и есть объекты, стоимость которых ниже рыночной из-за срочной продажи. Но говорить о глобальном снижении не приходится, - сообщила КП-Крым Яна Горбенко, учредитель агентства недвижимости «РК».

Нет и речи, что люди массово распродают недвижимость и покидают полуостров. Зато есть другая проблема: стройки застопорились из-за перебоев с поставками стройматериалов.

- Отсутствие роста предложений не дает ценам резко упасть, но и не стимулирует бурный рост.

На сегодня средняя цена квадратного метра в новостройках Симферополя составляет около 150 тысяч рублей. Покупатели чаще выбирают первичку и частные дома (ИЖС). Причина проста - ипотека под льготный процент бьет по карману меньше, чем кредит на вторичное жилье.

В фаворе и земля.

- Участки привлекают желающих «припарковать» деньги относительно небольшой стоимостью в 2–3 миллиона, если сравнивать с жильем.

ВРЕМЯ ТОРГОВАТЬСЯ

- Сделок стало чуть меньше, но отдельные крупные застройщики дают очень хорошие скидки. Вполне возможно согласовать индивидуальную скидку под клиента. Поэтому покупатели как были, так и есть, ощутимой просадки по продажам нет, - рассказал КП-Крым Николай Митянов, руководитель агентства «Крымский Фонд Недвижимости».

Эксперт отметил, что если раньше в среднем цена квадратного метра составляла 170–180 тыс. рублей, то теперь она находится в диапазоне 140–160 тысяч.

А вот портрет покупателей здорово изменился.

- Если раньше это зачастую были ребята с «материка», из Питера, Москвы или с северных регионов, то теперь стало больше местных жителей, которые хотят перебраться из глубинки в Симферополь, Алушту или Ялту.

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