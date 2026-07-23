Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Плановые отключения света на Крымском полуострове 24 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.
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ул. Всесоюзная, 1, 5-9 , 10;
ул. Фестивальная, 6;
ул. Кирова, 163
поселок Аджимушкай
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ул. Коктебельская, 1-16, 18;
ул. Сурожская, 1а, 1-34;
ул. Белогорская, 2, 2Б, 4, 6, 15-39 ;
ул. Старокрымская, 1-29
пгт Щебетовка:
ул. Македонского, 20 (ООО «Гринлэнд»);
ГУП РК «Вода Крыма» (насосная станция №1,
катодная насосная станция в районе больницы);
ООО «Завод марочных вин Коктебель» (насосная станция);
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пер. Горный, 1, 3;
ул. Медовая, 4, 6;
ул. Науки, 1, 1/1, 1а, 1Б, 1л, 1м 2, 2а, 2Б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3Б, 3в, 4а, 5, 5а, 5в, 5г, 5х, 6а, 6Б, 6в, 7а, 7Б, 7в, 7г, 7е, 8, 8а, 9, 10;
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