Свет отключат на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 24 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 24 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

пр-т Победы, 38-44 ;

ул. Аксакова, 4-10 , 5-15;

ул. Потёмкинская, 7-13 , 19-37 ;

ул. Жильцовой, 6а;

ул. Мокроусова, 1, 3, 4/15;

ул. Лермонтова, 1-6;

пер. Северный, 3, 6

ул. Буюк-Яшлав, 1-21;

ул. Дертколь, 1-20, 36-64 ;

ул. Тав-Даир, 1-19 , 26/25;

ул. Къалымтай, 1-21 , 2-28 ;

ул. Къарагъач, 1-22;

ул. Армутлыкъ, 1-23;

пер. Армутлыкъ, 2-16 .

Где отключат свет в Евпатории 24 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Бартенева, 3, 5;

ул. Белинского, 1, 3, 3в, 6/2;

ул. Пионерская, 1а;

сквер им. Ленина

Где отключат свет в Керчи 24 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Голощапова, 7/7-19 , 8/9, 10/12, 14;

ул. Воинов Интернационалистов, 6-8 ;

ул. 1 Пятилетки, 60/4, 62/1;

ул. Генерала Петрова, 24, 62-66

ул. 12 Апреля, 25-53 , 34/14-50 ;

ул. 1 Пятилетки, 16, 19, 21;

ул. 2 Пятилетки, 18-21, 33, 35;

ул. Сурикова, 6, 8;

ул. Р. Люксембург, 19, 21;

ул. Спартака, 24;

ул. Отдельной Приморской Армии, 21;

ул. Суворова, 14-22 , 19, 21

ул. Генерала Петрова, 22, 24;

ул. Всесоюзная, 1, 5-9 , 10;

ул. Фестивальная, 6;

ул. Кирова, 163

поселок Аджимушкай

Где отключат свет в Феодосии 24 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Коктебельская, 1-16, 18;

ул. Сурожская, 1а, 1-34;

ул. Белогорская, 2, 2Б, 4, 6, 15-39 ;

ул. Старокрымская, 1-29

пгт Щебетовка:

ул. Македонского, 20 (ООО «Гринлэнд»);

ГУП РК «Вода Крыма» (насосная станция №1,

катодная насосная станция в районе больницы);

ООО «Завод марочных вин Коктебель» (насосная станция);

пгт Курортное:

ул. Науки, 6, 10а, 10г, 11г, 12а, 20, 23-35 , 26, 28, 38;

пер. Горный, 1, 3;

ул. Медовая, 4, 6;

ул. Науки, 1, 1/1, 1а, 1Б, 1л, 1м 2, 2а, 2Б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3Б, 3в, 4а, 5, 5а, 5в, 5г, 5х, 6а, 6Б, 6в, 7а, 7Б, 7в, 7г, 7е, 8, 8а, 9, 10;

ул. Нагорная, 3, 4, 5, 5а, 6, 6р, 9, 10;

ул. Подгорная, 7а, 7з, 8р, 9, 10, 10а, 10Б, 10в, 10г, 10д, 10ж, 10з, 10и, 10л, 10м, 10о, 10п, 10р, 10с, 10у, 10ф, 10х, 10ц, 11, 19а, 21;

ул. Сердоликовая, 2а, 4, 6, 8, 14;

ул. Вяземского, 1-4, 10;

ул. Дружбы, 3, 5;

пер. Новоселов, 3, 5, 6а, 7, 13, 15;

пер. Подгорный, 3, 5, 7;

ул. Науки, 6, 7е, 9к, 10а, 10г, 11, 11г, 12, 14, 15, 20, 23-35 , 26, 28, 38;

ул. Кара-Даг, (ННГУ им. Н.И. Лобачевского»);

пер. Горный, 1, 3;

пер. Береговой, 1-9 ;

пер. Морской, 1, 2, 3а, 3Б

Где отключат свет в Севастополе 24 июля 2026:

с 10.00 до 17.00

ул. Дзигунского, 16,3-19;

сквер Корабел, 569

в период с 9.00 до 15.00 на 2 часа

ул. Клубная, 2-8,15-А,15-Б,1-9,15;

ул. Неглинная, 2-12,16,5-А,9-А,2/3,1-11;

ул. Новикова, 51-В

ул. 40 лет Октября, 46-А,46-Б,42-А,14-А,8-32,36-46,5-А,11-21;

ул. Гончарная, 2-6;

ул. Коммунаров, 2-14,15-А,9-А,7-15;

ул. Невская, 17,23;

ул. Спартаковская, 8-А,10,1-7;

ул. Ракетная, 10

с 9.00 до 17.00

ул. Генерала Лебедя, 61/12,61/4,кад.797.