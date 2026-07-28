Руслана дружила с подозреваемой в ее убийстве. Фото: личный архив семьи\соцсети

Дружба двух девушек из Крыма закончилась трагедией: одну похоронили в закрытом гробу, вторая стала фигуранткой уголовного дела об убийстве.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТАЛ ДНЕМ СМЕРТИ

Девушки вместе отмечали день рождения. Фото: личный архив семьи\соцсети

18-летняя Руслана и 19-летняя Алиса* (здесь и далее имя изменено, - прим. ред.) родились и выросли в Крыму, а познакомились в Краснодаре. Руслана переехала на Кубань вместе с мамой, Алиса же поступила в краснодарский медицинский университет.

31 октября 2025 года девушки отмечали 19-летие Алисы – накрыли стол в квартире мамы Русланы. Спустя несколько часов именинница покинула квартиру, оставив умирать подругу в луже крови.

- Множественные колото-резаные ранения шеи, грудной клетки, живота и обеих верхних конечностей, осложнившиеся массивной кровопотерей, – такие причины смерти Русланы назвали судмедэксперты.

Свыше 40 ножевых ранений...

Руслана была добрым и светлым человеком. Фото: личный архив семьи

Алиса, хладнокровно расправившись с подругой, захватила ее мобильный телефон, поехала к родителям в Крым, а затем вернулась на Кубань. С телефона убитой она отправляла сообщения ее родным, что, мол, все хорошо, просто нет настроения для общения.

Мать убитой была в отъезде и нашла тело дочери лишь через несколько дней.

- Мы даже не смогли толком попрощаться с Русланой - хоронили в закрытом гробу, - рассказала КП-Крым сестра убитой.

Подозреваемой надели наручники прямо в университетской общаге.

– На следственном эксперименте Алиса вела себя очень спокойно и рассказала, что убила Руслану, когда та уснула. Надела наушники для храбрости, включила музыку на всю мощь и начала бить ножом.

В итоге Алису завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство, по которой могут посадить за решетку на 15 лет.

ВМЕСТО ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЫ – ПАЛАТА В ПСИХУШКЕ

Прошло девять месяцев со дня трагедии. Но до приговора еще далеко, да и вообще непонятно, сядет ли девушка на скамью подсудимых.

- Уголовное дело по результатам расследования направлено в суд, – ответили на запрос КП-Крым в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Речь идет о применении к подозреваемой принудительной меры медицинского характера - Алисе светит психбольница.

То есть если экспертиза подтвердит психическое расстройство, то ее могут признать невменяемой - и тогда уголовная ответственность не наступит. Подлечат и выпустят на свободу.

НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ ПСИХОМ

Сама же Алиса считает себя нормальной, крымчанка против того, чтобы на нее повесили ярлык «сумасшедшая».

Как стало известно КП-Крым, девушка уже неоднократно пыталась обжаловать постановление суда о направлении «на принудительное лечение в медицинскую организацию до выхода из болезненного состояния». Но пока все ее попытки тщетны.

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