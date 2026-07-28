Останки трех красноармейцев нашли в Ленинском районе Крыма. Фото: ПО "Боспор Поиск"

Останки трех советских бойцов обнаружили в Ленинском районе Крыма. Захоронение нашли в поле на территории Семисотского сельского поселения. Тела солдат были стянуты противником в окоп после финальных боев Крымфронта в мае 1942 года, рассказали КП-Крым в поисковом отряде «Боспор Поиск». На руках и ногах солдат сохранились фрагменты пристегнутых кожаных ремней, за которые их и тащили к окопу. Судя по анатомии и личным вещам, одна из погибших – женщина.

- При ней было карманное зеркальце, заколка для волос, противогаз и ложка. На ногах сапоги. Кем она была, неизвестно. Могла быть и радисткой, и связисткой, - рассказал командир отряда Олег Попов.

При одном из бойцов нашли "смертный" медальон образца 1941 года. Фото: ПО "Боспор Поиск"

Медальона с личными данными при погибшей не было. Зато капсулу с сохранившимся бумажным вкладышем нашли среди останков ее боевых товарищей. Она принадлежит красноармейцу из Казахстана Бекмурзе Юсунбекову, 1919 года рождения.

Данных о нем на порталах «Память народа» и ОБД «Мемориал» нет, рассказали в отряде. Вероятно, во время отступления передать сведения в штаб не было возможности, а значит, солдата считали пропавшим без вести.

- Мы уже связались с поисковиками из Казахстана. Со своей стороны они начали поиск родственников бойца, - рассказал Попов.

Все трое погибли от взрывных травм – у бойцов расколоты черепа и отсутствуют кости рук.

Переноска для пулеметных дисков и значок "Отличник РККА". Фото: ПО "Боспор Поиск"

Рядом с останками участники поискового отряда нашли переноску для дисков пулемета ДП-27, два противогаза и фляги (одна стеклянная, одна алюминиевая, трофейная, с инициалами Б.Н.Н.), а также пряжки и пуговицы, ампулы для обеззараживания, монету СССР 1930 годов и знак «Отличник РККА».

Работы в этом районе поисковики продолжают. Ранее они наткнулись здесь на стрелковую ячейку с останками солдата-парикмахера, погибшего в рукопашной схватке.

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