Свет отключат на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 29 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте оборудования. График отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 29 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Русская, 77, 100-140а , 103;

ул. Ленинградская, 1- 5 ;

ул. Мокроусова, 8/14-10 , 9-17 , 16, 18;

ул. Тургенева, 3-9 , 4-36 , 13, 13а;

ул. Батурина, 51, 53;

ул. Гражданская, 54-106 , 61, 63;

ул. Балаклавская, 32-54 , 35;

ул. Трубаченко, 27-65 , 31а, 34-64 ;

ул. Зенитная, 31-63а , 36-70 ;

ул. Фрунзе, 19-33 ;

пер. Ореховый, 1-7;

пер. Русский, 1-9

пр-т Победы, 1-13 , 5а, 38-42 , 51;

ул. Лермонтова, 2а-4Б, 4в;

ул. Островского, 3;

ул. Грибоедова, 1-9 , 2-20/8 ;

ул. Киевская, 48-50/35, 69, 71/12;

ул. Тургенева, 1, 2;

пер. Шмидта, 8-12а , 13-35 , 14а.

ул. Альпинистов, 3-39 , 4-22 ;

ул. Москалева, 14-28 ;

ул. Западная, 3-9 , 5а, 6-12 ;

ул. Строителей, 30/6-34а;

ул. Генова, 1-4, 6, 8;

ул. Москалева, 19/1;

пер. Крутой, 2-28

ул. Красная, 1-31 , 2-38 ;

ул. Московская, 14а, 16, 18/1, 18/3, 18/4, 18/5, 17-33 ;

ул. Чонгарская, 37-39а

ул. Днепровская, 29-85 , 30-82 ;

ул. Табачная, 1-9 , 2-16 .

Где отключат свет в Евпатории 29 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. 9 Мая, 66/2-76;

ул. Коцюбинского, 1-8;

ул. Павленко, 1-8;

ул. Полтавская, 4, 6, 6А;

ул. Серова, 77/7-83/85 ;

пер. Черноморский, 1/3-6/6; ул. 9 Мая, 56/2-64/1;

ул. 9 Мая/ул. Луговая, катодная станция;

ул. Кобылянской, 3/1-22;

ул. Луговая, 3-5а , 6-30/61, бювет;

ул. Серова, 57/10-78/12;

ул. Суворова, 3-19;

ул. Чапаева/ул. Луговая, киоск;

пер. В. Василевской, 2-10/22;

пер. Кобылянской, 3-16/6;

пер. Семашко, 1/27-6/30а;

пер. Суворова, 2-12/14

ул. Больничная, 21-43/61 , 56-72 ;

ул. Вольная, 26-42 ;

ул. Дальняя, 20-32 , 27, 31;

ул. Желябова, 44-71;

ул. Сельвинского, 1/16;

ул. Кропоткина, 59/72а;

ул. Немичевых, 1-40, торговые павильоны;

ул. Партизанская, 55, 55/60;

ул. Перовской, 1-73Б;

ул. Средняя, 81/2, 81/2а;

ул. Халтурина, 1-68/62;

ул. Шмидта, 14-66/58;

ул. Гражданская, 60;

пер. Гражданский, 7, 9, 13

Где отключат свет в Керчи 29 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Ворошилова, 3, 11а-23

ул. Горького, 2г;

ул. Горького, 2Б;

ул. Маршала Еременко, 28; 38

Где отключат свет в Феодосии 29 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

пгт Приморский:

ул. Львовская, 1-18, автогаражный кооператив «Парус»

Где отключат свет в Севастополе 29 июля 2026:

с 9.00 до 14.00

ул. Парковая, 14-Б,14-Д,22/17,22/13,22/11;

ул. Адмирала Фадеева, 40;

парк Победы, 2421

с 10.00 до 18.00

пр-т Победы, 70,74

в период с 9.00 до 16.00 на 2 часа

ул. Маринеско Александра, 19-А,19,21-25,21-А;

ул. Тараса Шевченко, 39,41-47,47-А

ул. Людмилы Бобковой, 7, 9, 13-А, 4/15, 2084, 7/4, 7/4-А, 7/1, 3-А, 3/14-А, 3, 208, 3/443, 3/441, 217, 632, 7/32, 15/16-А;

ул. Военных строителей, 36/5,68-А,54-А,1916,1958,1962,3-Б/28,3-Б/38,3-Б/29,3-Б/26, 3;

СНТ «Сатурн», уч.1,227,274,338,388,390,уч.389,275,303,321,323,363,391,405,467

с 9.00 до 12.00

село Верхнесадовое;

село Фронтовое;

село Пироговка

с 9.00 до 17.00

село Подгорное – ул. Полярная 1-А, 1-Д, 1-5, 2, 5-А, 6-А, 6-Б, 9, 12, 12-А, 11-17, 21;

ул. Прохладная 1, 2-14, 7, 10-А, 18;

ул. Подводников 1, 3, 4, 5, 7;

ул. Весенняя 1, 2, 2-А, 6, 12, 12-А;

ул. Садовая 1, 3, 7, 7-А, 9, 9-А, 11, 13; кад.401, 466, 467, 468;

ул. Привольная 1-19, 2-6, 10, 14, 16, 20, кад.480, 481, 494;

ул. Уютная 1-А, 1-Б, 3-11, 4-16(чет), 28;

КСП «Красный Октябрь» уч.78, 314.