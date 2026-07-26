Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 27 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 27 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Шалфейная, 1, 22/13-54/79 , 35-65 ;

ул. Ростовская, 11, 13, 17;

ул. Вишневая, 38-63;

ул. Камская, 1-4, 6, 8;

ул. Смольная, 1-21/2 ;

ул. Киевская, 135а;

ул. Л. Чайкиной, 2/21-22 ;

ул. Кечкеметская, 2-38 ;

ул. Садовая, 110;

пер. Трамвайный, 14-38/13 , 19-41/6

Где отключат свет в Евпатории 27 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Володарского, 2/7, 4, 4/10;

ул. Демышева, 2, 4;

ул. Иванова, 1/6-8;

ул. Нижняя, 3;

ул. Просмушкиных, 6;

ул. Революции, 36/1/3, 42, 42/3/1, 42а, 42Б, 46;

пер. Летный

ул. 9 Мая, 66/2-76;

ул. Коцюбинского, 1-8;

ул. Павленко, 1-8;

ул. Полтавская, 4, 6, 6А;

ул. Серова, 77/7-83/85 ;

пер. Черноморский, 1/3-6/6

Где отключат свет в Керчи 27 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Ворошилова, 3, 11а-23

ул. Горького, 2г

ул. Горького, 2Б

ул. Маршала Еременко, 28, 38

Где отключат свет в Феодосии 27 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

село Южное:

ул. Абденановой, 6;

ул. Бахчалы, 15;

ул. Ветан, 1-44;

ул. Центральная, 1-16, 22а;

ул. Мостовая, 2, 2а

Где отключат свет в Севастополе 27 июля 2026:

с 9.00 до 17.00

ул. Генерала Лебедя, 61/12,61/4,кад.797

ул. Летчика Авдеева, 44-Б,12-18,26,844,11-А,13-А,15-А,7,13,807,1167;

ул. Летчика Мордина, 4-10;

ул. Летчика Канарева, 6-10,20-24,28,17-А,1,3,15-19,31;

ул. Летчика Старикова, 10,14,16,20,648,27-А,39-А,27-43,649,939,1213;

пр-д. Хуторский, 950,15-21,29,949;

ул. Летчика Алексеева, 1,3,7,13,15;

СНТ «Усть-Бельбек», 300,257-А

поселок Любимовка

ул. Новая, 79-А-2,63-А,69-А,61-125;

ул. Федоровская, 92-Б,72-128,61-А,59-Б,79-А,93,1191,101-Б,85-129,101-А,430,442,680,439,441,445,659,836,888,183-А,151-А,149-А,151-Б,167-А,182,61-Б;

ЗАО «Софьи Перовской, 389/2-к160,кад.2668,2666,2684, 2689, 2738, 2, 2667,2669, 2675, 2685, 2739, 2757, 114, 146, 2742, 2774, 2778-2784, 28, 667-Б-5-73, 2773-2777, 2781-2785, 2740, 2742, 2745, 2762, 2768, 667-Б/5/73, 2679, 2741, 2749, 2753, 194/78, 670-Б/11/73, 10, 196, 670, 673/1, 7 ,671/4,671/73,9/2 ,3, 11, 190/2, 8-18,670,25,669,52,190, 216, 758, 115, 223, 233, 433, 963, 232, 252, 262, 266, 524, 526, 167,213, 240, 257, 259, 269, 481, 1274, уч.648, уч.432, 332, 340, 430, 474, уч.423,173, 327, 331, 333, 339, 427, 347, 694, 1114;

проезд Федоровский, 4-Б

ул. 1-я линия, 2-14,189,32,54-А,52-56,64,74,78,85-А,67,87, 36,38,770,922,47-А,35,37,47,26,695;

ул. 2-я линия, 40/1,40/4,40/2,16-32,1231, 106/147,106/142,106/285-А, 106/, 39/9, 39/5, 106/253, 106/311-А, 10, 66, 70, 80, 86, 96, 676, 858, 189-А, 859, 863, 106/98 106/114,106/142,40/10-А,106/40,63-А,53-А,49-А,47-А,39/10,40/9;

проезд Федоровский, 2-24,2-А,4-А,5-А,9-23,402,427;

тупик Федоровский, 3-А,3;

ул. Летчика Авдеева, 106,118;

ул. Хуторский проезд, 2-12,22,17-31,35,39;

ул. Летчика Денисова, 27,29,35,39;

ул. Качинское шоссе, 2,53-А,8-14,160,164-182,61-Б,57-В,53-А,7-15, 35-А, 35-Б, 33-А, 59-Б, 63-Г, 59-А, 43-87, 801, 25/57

село Фруктовое

ул. Пушкина, 6-А,20-А,2-28,26-А,1-25;

ул. Садовая, 1-17,2-14,29-Б,29-А,19-43;

ул. Ленина, 2,14-34,28-А,38,1-101;

пер. Кузнечный, 2-А,2,8,10,14,3-9;

ул. Виноградная, 2-20,3-А,1-7,15;

ул. Сумская, 4-10,14,3-11

с 10.00 до 17.00

ул. Дзигунского, 16,3-19;

сквер Корабел, 569

с 9.00 до 18.30

ул. Каштановая, 10.