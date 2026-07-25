В Симеизе вторые сутки устраняют последствия непогоды и сильных ливней

Энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения. Фото: Янина Павленко/Макс

В поселке Симеиз на Южном берегу Крыма вторые сутки продолжаются работы по ликвидации последствий схода селевых потоков. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

В результате схода грунта пострадали пять частных домов на улице Баранова. Грязевыми массами также повреждены придомовые территории и дорога - протяженность завалов составила 50 метров.

Непогода обрушилась на курорт пару дней назад. Фото: Янина Павленко/Макс

- Серьезно пострадал и один из санаториев поселка. Работа по ликвидации последствий налажена оперативно – включились сотрудники и даже отдыхающие. Также окажем всестороннюю помощь, чтобы в максимально короткие сроки санаторий мог вернуться к нормальной жизни, - рассказала мэр города.

Некоторые дома ушли под воду. Фото: Янина Павленко/Макс

На месте работают представители территориальных органов власти: ведётся сбор информации о повреждениях, составляются акты и принимаются заявления на компенсацию за утрату имущества первой необходимости. Улица пока не расчищена, жители выносят пострадавшее имущество. Завтра утром здесь запланирована генеральная уборка.

Над устранением последствий работают специалисты. Фото: Янина Павленко/Макс

Энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения. В Ялте увеличено число центров содействия населению, в том числе в Симеизе, Понизовке, Оползневом и Береговом.