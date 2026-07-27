Находки пролежали в земле 84 года. Фото: Поисковый отряд «Севастополь»/Vk

В Севастополе поисковики подняли из земли останки трех красноармейцев, погибших в июне 1942-го. Вместе с ними - нательный крест и рукописная молитва, которую матери давали сыновьям как оберег.

ПОГИБЛИ ЛЕТОМ 1942-ГО

Мекензиевы горы в Севастополе - место кровопролитных боев во время Великой Отечественной войны. Бои шли не на жизнь, а на смерть. Фашисты потеряли здесь уйму солдат, но и наших ребят полегло немало.

Волонтеры поисковых отрядов «Севастополь» и «Бельбек», сняв внушительный слой земли, наткнулись на останки трех бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии.

Красноармейцы не успели использовать боеприпасы. Фото: Поисковый отряд «Севастополь»/Vk

- Бойцы погибли во время третьего штурма Севастополя в июне 1942-го. По всей видимости, они только вступили в бой, как их накрыли минами. Парни даже толком не успели использовать боеприпасы: один патронташ полный, второй - наполовину пуст, - рассказала «КП-Крым» Марина Гавриленко, председатель Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг».

Газета «Красное знамя». Фото: Поисковый отряд «Севастополь»/Vk

Из личных вещей уцелели православный нательный крестик, рукописная записка и полуистлевшая газета. Волонтеры порылись в архивах и выяснили: это выпуск «Красного знамени» от 3 июня 1942 года.

А значит, перед найдены бойцы 345-й стрелковой дивизии - ведь газета была печатным органом именно этого подразделения, которое формировалось в Дагестане и входило в 44-ю армию Закавказского фронта. В июле 1942-го, при падении Севастополя, ее личный состав почти полностью погиб. Дивизию буквально стерли с лица земли.

Волонтеры нашли рукописную молитву в окопе с останками трех бойцов. Фото: Поисковый отряд «Севастополь»/Vk

МАТЕРИНСКАЯ МОЛИТВА

С рукописью пришлось попотеть. Бумага пожелтела, покрылась пятнами, текст выцвел, многие буквы стерлись, края оборваны. Вдобавок написано на кириллице. Поисковикам удалось разобрать лишь отдельные слова: имя «Василий», ниже строка «...въ Троицу...», затем «Спаси...» или «Господи...», «...о Христ ...».

- Священнослужители полагают, что это Псалом 90 - «Живый в помощи»: молитву матери давали сыновьям как оберег, когда те уходили на войну.

Имена красноармейцев пока установить не удалось. Ни одной зацепки, которая пролила бы свет на их судьбу, нет.

- Крестик и молитву, как мы всегда делаем в таких случаях, передали в Свято-Никольский храм-пирамиду на мемориальном кладбище в Севастополе.

Останки героев предадут земле со всеми воинскими почестями на Братском кладбище Великой Отечественной войны на Дергачах.

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