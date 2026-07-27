Симба стал отцом троих малышей. Фото: Олег Зубков и парк "Тайган" с Алексагиными/МАХ

Самый ласковый лев «Тайгана» - Симба - впервые стал отцом. Наследников вожаку легендарного «золотого» прайда подарила львица Нала. На свет появились трое крепышей - два мальчика и девочка, которым тоже дали «мультяшные» имена - Шерхан, Муфаса и Киара.

Как рассказала КП-Крым пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина, впервые в парке не стали разлучать малышей с матерью. В их безопасности здесь полностью уверены. Хотя обычно львы в прайдах жестоко расправляются с чужими детенышами.

- Это единственный прайд, в котором Олег Алексеевич (Зубков, - прим. Ред.) оставил малышей. И он за них абсолютно спокоен – никто из этого прайда их не обижает, так как все львы очень добрые и хорошие. Они будут долго пить материнское молоко, до полугода, наверное. Если и у второй львицы будут малыши, оставят и их. Чтобы видеть, как они воспитываются в прайде в дикой природе, - рассказала Алексагина.

Симба вырос, но все так же предан Олегу Зубкову. Фото: скриншот из видео Олег Зубков и парк "Тайган" с Алексагиными/МАХ

Симба – тот самый лев, которого в «Тайган» привезли в декабре 2023 года семимесячным малышом с отказавшими задними лапами. Он не мог ходить и рычал от боли. Оказалось, что из-за недостатка витаминов его кости были слишком слабыми, а хозяева, у которых львенок жил в качестве домашнего питомца, не знали, как ему помочь. В белогорском парке Симбу выходили, он окреп и стал самым дружелюбным и любвеобильным львом, который в отличие от сородичей, полюбил водные процедуры и научился плавать в открытом водоеме.

Позже львенка объединили в один прайд с ровесниками из исторических регионов - покалеченной мелитопольской львицей Асадой, которая вскоре умерла на руках у ветеринаров, и донецким красавцем Шерханом, которого «Тайган» не смог вывезти в Китай и подарил Минскому зоопарку. Компанию им составили рожденные в Белогорске Рыжик и Миранда. Оба появились на свет ослабленные и имели мало шансов выжить. Однако, правильный уход и крымское солнце сделали, казалось, невозможное – сегодня этих хищников уже не отличить от остальных. Разве что у Рыжика осталась врожденная хромота.

- Здоровых львят в этом прайде не было. Нала - местная львица - тоже с отклонениями. У нее был сбой в организме, ее шатало из стороны в сторону, но она выпрямилась. Часто в других зоопарках таких львов усыпляют, но Олег Алексеевич этого не делает. При хорошем питании – только говядина, никакой свинины - и большом количестве солнца, львята идут на поправку, - сказала Алексагина.

Симбу привезли в "Тайган" семимесячным львенком. Фото: olegzubkov68

Симба в этом маленьком прайде вожак. Два других льва полностью уступили ему эту почетную миссию – не выясняют отношения и не претендуют на дам. Поэтому пока Нала занята заботой о малышах, Симба «крутит любовь» с другой львицей. В «Тайгане» не исключают, что через пару месяцев в «золотом» прайде снова появятся малыши.

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