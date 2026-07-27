Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 28 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 28 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Васильева, 33, 27а, 27Б.

Где отключат свет в Евпатории 28 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. 9 Мая, 66/2-76;

ул. Коцюбинского, 1-8;

ул. Павленко, 1-8;

ул. Полтавская, 4, 6, 6А;

ул. Серова, 77/7-83/85 ;

пер. Черноморский, 1/3-6/6

ул. 9 Мая, 56/2-64/1;

ул. 9 Мая/ул. Луговая, катодная станция;

ул. Кобылянской, 3/1-22;

ул. Луговая, 3-5а , 6-30/61, бювет;

ул. Серова, 57/10-78/12;

ул. Суворова, 3-19;

ул. Чапаева/ул. Луговая, киоск;

пер. В. Василевской, 2-10/22;

пер. Кобылянской, 3-16/6;

пер. Семашко, 1/27-6/30а;

пер. Суворова, 2-12/14

Где отключат свет в Керчи 28 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Ворошилова, 3, 11а-23

ул. Горького, 2г

ул. Горького, 2Б

ул. Маршала Еременко, 28, 38

Где отключат свет в Феодосии 28 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

село Ближнее:

ул. Советская, 49а, 51, 56, 56а, 58, 59-101 ;

ул. Красная, 23-41 , 34-52 ;

ул. Первомайская, 1-29 , 4-28 ;

ул. Полевая, 1-20;

ул. Речная, 35-63;

ул. Боевая, 40-53;

Где отключат свет в Севастополе 28 июля 2026:

в период с 9.00 до 16.00 на 2 часа

город Балаклава

ул. Воровского, 2,4;

ул. Крестовского, 22/1,22,24,21-31;

ул. Урицкого, 2,4,18,1,12,14

ул. 40 лет Октября, 46-А,46-Б,42-А,14-А,8-46,5-А,11-21;

ул. Гончарная, 2-6;

ул. Коммунаров, 2-14,15-А,9-А,7-15;

ул. Невская, 17,23;

ул. Спартаковская, 8-А,10,1-7;

ул. Ракетная, 10.