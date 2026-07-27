Картинную галерею под открытым небом создают обычные горожане. Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Керчи появилась еще одна картинная галерея. На этот раз уличная. Она создается руками самих горожан, а потому уже успела получить негласное название «народная».

Начало ей положил натюрморт с изображением спелого арбуза, который однажды оказался прибитым к стене между домами по улице Пролетарской. А спустя несколько дней рядом появилось еще одно полотно работы неизвестного автора с изображением морской глади. Но кто и зачем развешивает картины под открытым небом? Прохожие недоумевали, пока завесу тайны не приоткрыл местный предприниматель и создатель «Музея якоря» Виктор Густой.

- Эту картину с арбузом я какое-то время пытался продать. Но когда понял, что в таком состоянии она никому не нужна, решил украсить ею стену, вдоль которой каждый день хожу по нескольку раз. Всегда хотелось как-то привести ее в порядок. Поэтому просто прибил там картину гвоздями. Немного погодя повесил еще одну. Выложил об этом пост, люди стали интересоваться и, как говорится, пошло-поехало, - рассказал КП-Крым предприниматель.

Натюрморт, в центре которого арбуз, положил начало уличной галерее. Фото: Виктор Густой/Вконтакте

Идея с украшением неприглядной стены дореволюционного дома, что называется, пошла в народ. Местные жители стали приносить Виктору Густому пылившиеся на чердаках или на шкафах полотна, чтобы и они стали частью нового арт-объекта.

К проекту присоединились и профессиональные художники. Фото: Виктор Густой/Вконтакте

Вскоре выставкой заинтересовались профессиональные художники. Свои картины для уличной галереи передали сразу несколько известных в городе живописцев, в том числе заслуженный художник Республики Крым Виктор Щесняк. Для экспозиции под открытым небом мастер не пожалел работу «Осень на южных склонах Митридата», написанную в 2022 году. А член Союза художников России Иван Каракуль отдал «Сирень», созданную в 2015-м.

- Очень приятно видеть, с каким интересом настоящие художники наблюдают за тем, как растет наша галерея. Они очень счастливы, что их полотна будут выставлены на всеобщее обозрение, и люди, обычные люди, смогут оценить их, - говорит Густой.

Этот женский портрет, написанный в 2009 году неизвестным художником, молодой керчанин нашел на свалке. Фото: Виктор Густой/Вконтакте

За пять месяцев уличная галерея пополнилась тридцатью картинами. Среди них и пейзажи, и натюрморты, а также Крымский мост на искусственном шелке и портрет незнакомки, найденный одним из горожан буквально на мусорке. А еще портрет известного в Керчи математика и общественника Бориса Винарского, добивавшегося установки в городе мемориальной доски в память о евреях, расстрелянных фашистами в Багеровском рву.

Картину с изображением Крымского моста передала для экспозиции художник Ольга Залепухина Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы защитить картины от дождя, мастера изготовили специальный козырек, покрытие для которого тоже подобрали с историей. В Новониколаевке нашли старинные дома и уговорили хозяев продать аутентичную марсельскую черепицу начала ХХ века.

- После дождя картины сухие, проверено! А вот от солнца их, к сожалению, уберечь сложно.

Кашпо с использованными кистями тоже часть выставки под открытым небом. Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Как быстро будет разрастаться «народная» галерея и хватит ли места на некогда неприглядной стене керченского дома, покажет время. Не исключено, что в будущем она станет новым местом притяжения для туристов.

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