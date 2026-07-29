Осталась без четырех пальцев: сотрудница продуктового цеха в Севастополе получила ужасную травму

Возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе 20-летняя девушка лишилась четырех пальцев при работе с электрической мясорубкой, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службах городской прокуратуры и Следственного комитета.

В мае 2025 года девушка работала обвальщицей в мясном цеху продуктового магазина. Она трудилась без надлежащего оформления. Сотрудницу допустили к работе с электрической мясорубкой. При этом девушка не проходила инструктаж по охране труда.

«В результате допущенных нарушений работница получила травмы правой кисти, приведшие к ампутации четырех пальцев», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Следователи осмотрели место происшествия.

«Изъята и изучается техническая документация, назначены необходимые экспертизы», – говорится в сообщении.

Силовики оценят действия должностных лиц предприятия, которые допустили нарушения нормативов охраны труда. В настоящее время расследование продолжается.

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