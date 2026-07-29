Артемка хорошо себя чувствует. Фото: Валерия Петрусевич/Tg

История мальчика из Энергодара Запорожской области мало кого оставила равнодушным. Артем родился с серьезным пороком сердца, но благодаря поддержке крымчан растет и радуется жизни.

ОСТАЛСЯ СИРОТОЙ В ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА

Мама Артема Ирина в середине 2022 года привезла новорожденного сынишку в Крым, где ему сделали первую операцию. Но случилось непоправимое: малышу не было еще и четырех месяцев, когда он осиротел – его мама скончалась от онкологии.

- Через месяц после рождения сына у Ирины начал болеть правый бок, а потом стали отказывать ноги. Сделали УЗИ, оказалось, рак почки и уже давно, - рассказывала ее родная сестра Наталья.

И Наталья взяла на себе заботу о мальчике. Добрым ангелом-спасителем стала Валерия Петрусевич, учредитель фонда «Добро мира – волонтеры Крыма». Благодаря ей успешно оформили необходимые документы и для опекунства, и для лечения, аккумулируются и средства для поездок на прием к врачам в Симферополе и Краснодаре. За один раз такую серьезную болячку не вылечить.

ДОБРЫЕ НОВОСТИ С КУБАНИ

Артемка заставил всех поволноваться, когда весной 2025 года после операции впал в кому и несколько недель провел на аппарате ИВЛ. Справился! Но точку в лечении ставить рано – дырочка в сердечке, это вам не шуточки!

Валерия Петрусевич помогает выздороветь Артемке. Фото: Валерия Петрусевич/Tg

- Этим летом Артемка побывал в Краснодаре на консультации. Дорогу из Краснодара и все расходы, как обычно, оплачиваем мы: у семьи нет лишних средств. Все промежуточные документы в Симферополе мы оформили без него заранее, - рассказала КП-Крым Валерия Петрусевич.

И с Кубани пришли добрые новости:

- Сердечко работает хорошо, пока никаких операций не требуется. Но, к сожалению, из-за порока сердца пострадали и другие внутренние органы. Поэтому врачи рекомендовали максимально сократить двигательную активность, жить в щадящем режиме: меньше двигаться, спать на животе.

Мальчик растет веселым и любознательным. Фото: Валерия Петрусевич/Tg

И теперь в Энергодаре решают непростую задачу: как маленького непоседу сделать усидчивым. Главные инструменты – различные конструкторы, настольные игры и книжки с хорошими добрыми сказками.

А крымские волонтеры собирают финансы и документы для следующей встречи мальчугана с врачами.

- Осенью Артемка приедет в Симферополь, чтобы пройти обследование на Холтере (24-часовое наблюдение за работой сердца с помощью специального устройства, - от ред.) и сдать необходимые анализы.

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