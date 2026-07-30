В Ялте стартовали продажи в новом жилом комплексе бизнес-класса

Иллюстрация предоставлена пресс-службой ГК «Интеллект»

Проект рассчитан на 910 квартир и включает закрытую территорию, общественные пространства, подземный паркинг и инфраструктуру для повседневной жизни.

Жилой комплекс разместится в одном из самых известных районов Южного берега Крыма. Будущие жители получат доступ к прогулочным маршрутам, парковым территориям, морскому побережью и городской инфраструктуре Ялты.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой ГК «Интеллект»

Архитектурная концепция проекта основана на природном окружении Массандры. Светлые фасады, панорамное остекление, просторные террасы и каскадное благоустройство формируют цельную жилую среду. Из большинства квартир открываются виды на море, горы, Массандровский парк и Ялту.

В составе комплекса предусмотрено 15 жилых секций высотой от четырех до двадцати этажей общей площадью около 86 тысяч квадратных метров: 910 квартир, 22 нежилых помещения общественного назначения, 180 кладовых, 196 машиномест в подземном паркинге и 26 открытых парковочных мест.

Покупателям доступны студии площадью от 28 квадратных метров, квартиры евроформата с одной и двумя спальнями, а также пентхаусы. Стоимость начинается от 14,4 млн рублей.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой ГК «Интеллект»

«Крым – стратегический регион для развития внутреннего туризма, инвестиционной сферы и качества жизни в России. Это территория с уникальным культурным кодом, природным потенциалом и возможностями для формирования современной жилой среды. Мы видим свою задачу в том, чтобы предложить рынку девелоперский продукт, сопоставимый с лучшими столичными и мировыми курортными стандартами: качественной архитектурой, продуманной инфраструктурой, благоустройством и понятным образом жизни для будущих жителей. “Ялтинская Резиденция” – наш вклад в развитие Южного берега Крыма и утверждение нового стандарта курортной недвижимости. Проекты, сопоставимые с лучшими столичными и премиальными курортными форматами, должны появляться в регионах стратегического значения», — подчеркивает генеральный директор ГК «Интеллект» Алексей Васильев.

Внутренний двор сделают закрытым для посторонних. На территории появятся прогулочные аллеи, зоны отдыха, детские площадки, спортивные пространства, озеленение и открытый бассейн площадью 485 квадратных метров. На втором этапе строительства запланирован детский сад на 50 мест.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой ГК «Интеллект»

«Мы предлагаем продукт для аудитории, ориентированной на премиальный уровень жизни. Такому клиенту важны панорамная эстетика видов, закрытая охраняемая территория, подземный паркинг, проработанное благоустройство, территории для отдыха и досуга, общественная гостиная, фитнес-зал, детская комната, а также продуманные и удобные планировки», — отметила коммерческий директор ГК «Интеллект» Анастасия Сорокина.

Продажи уже открыты. Покупателям доступны различные способы приобретения недвижимости. Девелопер предлагает рассрочку сроком до трех лет с первоначальным взносом от 30,1%. Также доступны ипотечные программы с государственной поддержкой, включая семейную ипотеку, ИТ-ипотеку и другие программы при соответствии условиям. Аккредитация в банках ПАО Сбербанк, Банк «ВТБ» (ПАО).

Иллюстрация предоставлена пресс-службой ГК «Интеллект»

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Продажи ведутся по договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов. Проектное финансирование предоставлено Сбербанк.

Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ГУРЗУФ-ПУШКИНО». Проектная декларация опубликована на портале наш.дом.рф.

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