В Ялте стартовали продажи в новом жилом комплексе бизнес-класса

Проект рассчитан на 910 квартир и включает закрытую территорию, общественные пространства, подземный паркинг и инфраструктуру для повседневной жизни.
Жилой комплекс разместится в одном из самых известных районов Южного берега Крыма. Будущие жители получат доступ к прогулочным маршрутам, парковым территориям, морскому побережью и городской инфраструктуре Ялты.
Архитектурная концепция проекта основана на природном окружении Массандры. Светлые фасады, панорамное остекление, просторные террасы и каскадное благоустройство формируют цельную жилую среду. Из большинства квартир открываются виды на море, горы, Массандровский парк и Ялту.
В составе комплекса предусмотрено 15 жилых секций высотой от четырех до двадцати этажей общей площадью около 86 тысяч квадратных метров: 910 квартир, 22 нежилых помещения общественного назначения, 180 кладовых, 196 машиномест в подземном паркинге и 26 открытых парковочных мест.
Покупателям доступны студии площадью от 28 квадратных метров, квартиры евроформата с одной и двумя спальнями, а также пентхаусы. Стоимость начинается от 14,4 млн рублей.
«Крым – стратегический регион для развития внутреннего туризма, инвестиционной сферы и качества жизни в России. Это территория с уникальным культурным кодом, природным потенциалом и возможностями для формирования современной жилой среды. Мы видим свою задачу в том, чтобы предложить рынку девелоперский продукт, сопоставимый с лучшими столичными и мировыми курортными стандартами: качественной архитектурой, продуманной инфраструктурой, благоустройством и понятным образом жизни для будущих жителей. “Ялтинская Резиденция” – наш вклад в развитие Южного берега Крыма и утверждение нового стандарта курортной недвижимости. Проекты, сопоставимые с лучшими столичными и премиальными курортными форматами, должны появляться в регионах стратегического значения», — подчеркивает генеральный директор ГК «Интеллект» Алексей Васильев.
Внутренний двор сделают закрытым для посторонних. На территории появятся прогулочные аллеи, зоны отдыха, детские площадки, спортивные пространства, озеленение и открытый бассейн площадью 485 квадратных метров. На втором этапе строительства запланирован детский сад на 50 мест.
«Мы предлагаем продукт для аудитории, ориентированной на премиальный уровень жизни. Такому клиенту важны панорамная эстетика видов, закрытая охраняемая территория, подземный паркинг, проработанное благоустройство, территории для отдыха и досуга, общественная гостиная, фитнес-зал, детская комната, а также продуманные и удобные планировки», — отметила коммерческий директор ГК «Интеллект» Анастасия Сорокина.
Продажи уже открыты. Покупателям доступны различные способы приобретения недвижимости. Девелопер предлагает рассрочку сроком до трех лет с первоначальным взносом от 30,1%. Также доступны ипотечные программы с государственной поддержкой, включая семейную ипотеку, ИТ-ипотеку и другие программы при соответствии условиям. Аккредитация в банках ПАО Сбербанк, Банк «ВТБ» (ПАО).
Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
Продажи ведутся по договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов. Проектное финансирование предоставлено Сбербанк.
Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ГУРЗУФ-ПУШКИНО». Проектная декларация опубликована на портале наш.дом.рф.
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