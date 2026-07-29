Закупились генераторами и ждут гостей: как отельеры в Крыму работают летом 2026 года

Основной поток туристов - это сами крымчане и жители близлежащих регионов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за ситуации на полуострове, заполняемость отелей в этом году не доходит до стопроцентной отметки. Но работники туристической сферы возлагают надежды на начало осени, когда в Крыму продолжается теплое лето.

Представители туристического бизнеса называют нынешний сезон сложным. По данным онлайн-платформ бронирований, только за июнь в Крыму было отменено 50% путевок. Туроператоры продолжают возвращать туристам деньги.

Загрузка гостевых домов и малых отелей на Южном берегу Крыма в июне-июле составляла 50–70%, причем основной поток туристов - это сами крымчане и жители близлежащих регионов. На август некоторых отелях забронировано около 30% от общего номерного фонда.

- Но хочется отметить и похвалить наших предпринимателей – на то они и предприниматели. Многие владельцы гостевых домов и отелей купили генераторы и продолжают работать в прежнем режиме. К слову, на выходных загрузка в некоторых объектах достигает 70-80%. Больше всего отдыхающих на ЮБК, - рассказала КП-Крым председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова.

Также, на поддержку туристической отрасли Крыма и Севастополя правительство России выделило 4,3 миллиарда рублей. Деньги получат сотрудники отелей, санаториев, туристических агентств, ресторанов и кафе. Размер выплаты - три МРОТ (81 тыс. 279 рублей) на каждого работника. Однако есть условие: к 1 июня 2027 года компания должна сохранить не менее 80% штата от численности на 1 июня 2026 года.

Но отельеры рассчитывают на улучшение ситуации в период бархатного сезона.

- Большие надежды на туристов из соседних регионов и на то, что к концу лета и к началу осени ситуация хотя бы немного стабилизируется. На этот период, кстати, уже есть немного желающих, - добавила Стамбульникова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народа становится больше: что происходит на побережье Крыма в середине лета