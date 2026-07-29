Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 30 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 30 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Русская, 77, 100-140а , 103;

ул. Ленинградская, 1- 5 ;

ул. Мокроусова, 8/14-10 , 9-17 , 16, 18;

ул. Тургенева, 3-9 , 4-36 , 13, 13а;

ул. Батурина, 51, 53;

ул. Гражданская, 54-106 , 61, 63;

ул. Балаклавская, 32-54 , 35;

ул. Трубаченко, 27-65 , 31а, 34-64 ;

ул. Зенитная, 31-63а , 36-70 ;

ул. Фрунзе, 19-33 ;

пер. Ореховый, 1-7;

пер. Русский, 1-9

пр-т Победы, 1-13 , 5а, 38-42 , 51;

ул. Лермонтова, 2а-4Б, 4в;

ул. Островского, 3;

ул. Грибоедова, 1-9 , 2-20/8 ;

ул. Киевская, 48-50/35, 69, 71/12;

ул. Тургенева, 1, 2;

пер. Шмидта, 8-12а , 13-35 , 14а.

ул. Альпинистов, 3-39 , 4-22 ;

ул. Москалева, 14-28 ;

ул. Западная, 3-9 , 5а, 6-12 ;

ул. Строителей, 30/6-34а;

ул. Генова, 1-4, 6, 8;

ул. Москалева, 19/1;

пер. Крутой, 2-28

ул. Красная, 1-31 , 2-38 ;

ул. Московская, 14а, 16, 18/1, 18/3, 18/4, 18/5, 17-33 ;

ул. Чонгарская, 37-39а

ул. Днепровская, 29-85 , 30-82 ;

ул. Табачная, 1-9 , 2-16

Где отключат свет в Евпатории 30 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ш. Раздольненское, 19-21 торговое место 1;

СТ «Отдых», аллея 1, 2, 3, 4;

СТ «Геолог», аллея 3, д. 138

ул. 9 Мая, 1-30, 32-54 ;

ул. Серова, 1/19-58;

ул. Новоселовская, 1-43а, 3923/КАД;

пр-зд Серова, 3-17а

пр-зд Островского, 1/23-13.

Где отключат свет в Керчи 30 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Ворошилова, 3, 11а-23;

ул. Горького, 2г;

ул. Горького, 2Б;

ул. Маршала Еременко, 28, 38

Где отключат свет в Феодосии 30 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Мелиораторов, 5, 7, 13, 15а

село Береговое:

ул. Садовое, 1-44, 46-64 ;

ул. Набережная, 10, 12, 16, 28;

пер. Набережный, 4, 5, 5в, 7, 11, 13

село Южное:

ул. Абденановой, 6;

ул. Бахчалы, 15;

ул. Ветан, 1-44;

ул. Центральная, 1-16, 22а;

ул. Мостовая, 2, 2а.

Где отключат свет в Севастополе 30 июля 2026:

с 12.00 до 15.00

пр-т. Генерала Острякова, 65-А,90,65-А/40;

ул. Маршала Бирюзова, 40,42;

пер. Косогорный, 21-А,39

с 9.00 до 16.00

пр-т. Победы, 25,34-42,38/5.