По QR-кодам, которые рассылаются вечером, отпускаются АИ-92, АИ-95 и дизель. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На полуострове уже три месяца остается в силе топливный кризис. Основным инструментом остается выдача бензина по QR-кодам, однако часть горючего доступна в свободной продаже. Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 30 июля 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 30 июля 2026

В Севастополе 30 июля действуют все те же правила: в свободной продаже можно приобрести дизельное топливо ДТ NP до 40 литров, бензин АИ-95 NP до 20 литров и АИ-100 - до 40 литров. По QR-кодам, которые рассылаются вечером, отпускаются АИ-92, АИ-95 и дизель.

- Для жителей, использующих генераторы из-за перебоев со светом, разрешена заправка в канистры при предъявлении оригинала СТС. Номер автомобиля в документе должен совпадать с данными в QR-коде. На пяти АЗС (Верхнесадовое, Орлиное, Гончарное, «Таврида-1» и «Таврида-2») лимит по QR-коду увеличен до 40 литров, - отметил губернатор города Михаил Развожаев.

Заправка пропан-бутаном в четверг доступна только по QR-коду. Газом можно наполнить только бытовые баллоны с актуальным сроком эксплуатации на двух точках: Городское шоссе, 15 и Верхнесадовое. Заправка автомобилей пропан-бутаном по-прежнему не производится.

Ситуация с бензином в Крыму 30 июля 2026

В Крыму бензин и дизель в свободной продаже доступны на десятках АЗС в Симферополе, Керчи, Евпатории, Феодосии, Ялте и других городах. Например, в Симферополе топливо можно найти на объездной дороге, 5 (АИ-95, ДТ), на проспекте Победы, 105 (АИ-95, АИ-100, ДТ), на улице Глинки, 74 (АИ-95, ДТ) и других адресах. Актуальные списки АЗС с топливом публикует Минтопэнерго республики.

Цены на топливо остаются высокими. В Крыму литр АИ-95 стоит около 190 -250 рублей, что в разы выше цен на материке. При этом на фоне снижения спроса и активной работы перекупщиков в последние дни наблюдается незначительное падение цен на «черном рынке». Ранее вице-премьер РФ Александр Новак признал, что ситуация с топливом в Крыму остается самой сложной в стране из-за логистических трудностей, однако работа по организации поставок ведется. По наблюдениям местных жителей, очереди на заправках стали меньше, но стоимость бензина по-прежнему остается главной проблемой, вызывающей раздражение.