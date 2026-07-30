Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 31 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Керчи и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей. График отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 31 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

пр-т Победы, 1-13 , 5а, 38-42 , 51;

ул. Лермонтова, 2а, 4Б, 4в;

ул. Островского, 3;

ул. Грибоедова, 1-9 , 2-20/8 ;

ул. Киевская, 48, 50/35, 69, 71/12;

ул. Тургенева, 1, 2;

пер. Шмидта, 8-12а , 13-35 , 14а

ул. Красная, 1-31 , 2-38 ;

ул. Московская, 14а, 16, 18/1, 18/3, 18/4, 18/5, 17-33 ;

ул. Чонгарская, 37-39а

ул. Днепровская, 29-85 , 30-82 ;

ул. Табачная, 1-9 , 2-16

ул. Воровского 24-38а , 29-61

ул. Ленинградская, 1- 5 ;

ул. Мокроусова, 8/14-10 , 9-17 , 16, 18;

ул. Тургенева, 3-9 , 4-36 , 13, 13а;

ул. Фрунзе, 19-33

ул. Москалева, 32-46 ;

ул. Проводников, 1-11 , 2-22/14;

ул. Ухтомского, 1-29 , 2-36 ;

пер. Ухтомского, 1-29 , 2-38 , 6/23;

пер. Альпинистов, 14-16.

Где отключат свет в Евпатории 31 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. 9 Мая, 66/2-76;

ул. Коцюбинского, 1-8;

ул. Павленко, 1-8;

ул. Полтавская, 4, 6, 6А;

ул. Серова, 77/7-83/85 ;

пер. Черноморский, 1/3-6/6;

ш. Раздольненское, 19-21 торговое место 1;

СТ «Отдых», аллея 1, 2, 3, 4;

СТ «Геолог», аллея 3, д. 138

ул. 9 Мая, 1-30, 32-54 ;

ул. Серова, 1/19-58;

ул. Новоселовская, 1-43а, 3923/КАД;

пр-зд Серова, 3-17а

пр-зд Островского, 1/23-13.

Где отключат свет в Керчи 31 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Ворошилова, 3, 11а-23;

ул. Горького, 2г;

ул. Горького, 2Б;

ул. Маршала Еременко, 28, 38

Где отключат свет в Севастополе 31 июля 2026.

в период с 9.00 до 16.00 на 2 часа

село Передовое

ул. Камышовая, 6,12,742,3,5,11,13;

ул. Нагорная, 28-А/1,16-А,16-Б,18-А,34-А,4-А,16-Е,7,47-57,759,20,758,31-Б,19-В,21-А,21-Б,11,13,19/3;

пер. Нагорный, 1,3,22-А,6-В,16-Б,24-А,21-А, 19-А, 2-30, 19-А, 13, 17-21, 35-41, 759;

ул. Приклубная, 6-А,6,8,12,9-А,15-Б,9-17;

ул. Западная, 21;

ул. Водопадная, 1,14-А,16-А,14-Б,15-19;

пер. Ручейный, 2-8,1,3;

ул. Майская, 1,10,6-А,6,942,11,805,823,941;

ул. Можжевеловая, 1,4,10-14,20,7-А,7-15;

ул. Светлая, 6,3,5,9,775,827;

пер. Тихий, 4,1;

ул. Морская, 6-10;

ул. КСП «Красный Октябрь», 360

село Озерное

ул. Братьев Дельяновых, 2-16,1-11;

ул. Вилина, 2-10,5;

ул. Водоканальная, 2,2-А,2-Г,2-Ж,4-Б,6-А,4-16,36,476,1-7;

ул. Аллы Оношко, 4-В,10-Г,8-А,2/1,6-Б,12,14,464,465

с 9.00 до 18.00

село Орлиное

ул. Ивана Пахомова 8, 15;

ул. Вишневая 1-35, 2-46, 1-А, 3-А, 24-А, 35-А, 37, 37-А, 37-Б, 42-А, 43, 43-А, 43-Б, 43-В, 44-48, 44-А, 45, 45-А, 46-А, 47, 50;

ул. Рассветная 4-8, 12, 14, 14-А;

ул. Рябиновая 1-25, 2-26, 12-А, 12-Б, 29, 31, 37;

ул. Степная 1-15, 2, 4, 8, 12, 14;

ул. Интернациональная 1-17, 2-14;

ул. Широкая 2, 6, 10, 12, 16-20, 24;

ул. Строительная 2-14, 7, 9, кад.949;

ул. Родниковская кад. 580, 582, 583, 584, 585, 588, 591;

ул. Кедровая 11 (д/сад №43 новый корпус);

КСП "Красный Октябрь" кад. 70, 78, 359, 368, 1859, 393, 405, 827, 833, 834, 973, 974, 441, 460, 989, 1424, 753, 1037, 1041, 1044, 1051, 1054, 1058.