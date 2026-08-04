Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 4 августа 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте электросетей. График отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 4 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Васильева, 1-20;

ул. Складская, 1-19 , 2-24

ул. Буденного, 38-42 , 45, 47, 49;

ул. Чапаева, 36-70 , 41-71а ;

ул. Щорса, 37-63 ;

пер. Гранитный,10:

пр-т Победы, 1-13 , 5а, 38-42 , 51;

ул. Лермонтова, 2а, 4Б, 4в;

ул. Островского, 3;

ул. Грибоедова, 1-9 , 2-20/8 ;

ул. Киевская, 48, 50/35, 69, 71/12;

ул. Тургенева, 1, 2;

пер. Шмидта, 8-12а , 13-35 , 14а

ул. Москалева, 32-46 ;

пер. Альпинистов, 14-16;

ул. Проводников, 1-11 , 2-22/14;

ул. Ухтомского, 1-29 , 2-36 ;

пер. Ухтомского, 1-29 , 2-38 , 6/23

ул. Лужкова,

ул. Захарченко,

ул. Чуркина

ул. Крымская, 1-16;

ул. Чатырдагская, 1-8;

ул. Чобан Заде, 1-8

Где отключат свет в Евпатории 4 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

пр-т Победы, 22-26в , 37;

пр-т Победы/ул. Интернациональная, камера фотофиксации

пр-т Победы/ул. Сытникова, АЗС;

ул. Кольцевая, 2-13а;

ул. Крупской, 8-28 ;

ул. Крупской/ул. Интернациональная, камера фотофиксации;

ул. Сытникова, 24-30 , 51-83/24 ;

ул. Фрунзе, 69

ул. Интернациональная, 87, 89, 89а, 91;

ул. Сытникова, 2, 4а, 6;

ул. Толстого, 75/2

ул. 60-летия Октября, 26Б, 44, 44а;

ул. Крупской, 32-50

ул. 9 Мая, 84, 86

ул. 60-летия Октября, 26

пгт Новоозерное:

ул. Героев-Десантников, 2

Где отключат свет в Алуште 4 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Горького, 2, 3, 3Б, 5, кинотеатр «Шторм»,

кассы морского вокзала;

ул. Ленина, 1, 2, 3Б, торговые павильоны в районе троллейбусного кольца

Где отключат свет в Ялте 4 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

ул. Ленинградская, 1, 3;

ул. Загородная, 3, 5, 7;

ул. Либкнехта, 5а;

пер. Либкнехта, 1а

ш. Южнобережное, 49Б;

пгт Виноградное:

ш. Бахчисарайское, 1, 2, 4, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 12с, 14, 22;

ул. Курчатова, 1, 3, 15, 15а, 17, 19, 21, 25, 27,

«РЭО-1» (МОП ул. Курчатова, 9/1, 9/2, 12);

ул. Лесная, 1, 1г, 5а;

ул. Водопадная, 1-3, АЗС;

ул. Могабинская, 46;

пер. Бахчисарайский, 5, 5а, 5в, 5д, 7, 9;

пер. Курчатова, 2, 3а, 5, 6, 7, 9;

пер. Лесной, 1-6;

МБУ «Ялтагорсвет» (СНО)

Где отключат свет в Керчи 4 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. К. Цеткин, 11-15 ;

ул. Курортная, 11;

пер. Юннатов, 4-12 , 5/10, 9, 11/7, 15

ул. Орджоникидзе, 103/2, 111-117а ;

ул. Тенистая, 4-8 ;

ул. Толстого, 130, 132, 136, 138

ул. Толстого, 58

ул. Пожарского, 1-13 , 6-78 ;

ул. Рязанова, 17-39 ;

ул. Спартака, 9-17 , 30, 32

Где отключат свет в Феодосии 4 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Курортная, 28 (ОАО «Санаторий «Южное взморье»)

ул. Киевская, 9-13 , 14-48 , 17-21 , 25, 27;

ул. Харьковская, 40-59;

ул. Западная, 16-22 , 45-57 ;

ул. Краснодарская, 34Б, 36, 38;

ул. Ленинградская, 25в, 26а, 26Б, 27;

пер. 2 Щебетовский, 16-25, 27;

пер. 3 Щебетовский, 15-26

ул. Софиевская, 1-16, 18;

ул. Мариупольская, 1-16, 18;

ул. Краснодарская, 38г;

ул. Милетская

пгт Коктебель:

ул. Жуковского, 1-41;

ул. Ленина, 41, 41Б, 45, 51а;

ул. Полевая, 20;

ул. Северянина, 3, 16;

ул. Миндальная, 1;

ул. Озерная, 8-12 , 26;

пер. Полевой, 2Б, 14,18, 18а;

пер. Полевой, 2Б, 14,18, 18а

Где отключат свет в Севастополе 4 августа 2026.

с 12.00 до 15.00

ул. Героев Бреста, 9-21,32,34,38,40;

ул. Усадебная, 3-7

в период с 9.00 до 16.00 на 2 часа

ул. Комбрига Потапова, 37

село Хмельницкое

ул. Сумская, 14;

ул. Большевистская, 4-Б,6-А,4-Г,4-В,6-Г,2-Д,4-А,4,7-Б,5-А,353,911

поселок Октябрь

ул. 19-го Партсъезда, 58-76,57-67;

ул. Колхозная, 6-24,1-29,1739;

ул. Парижской коммуны, 42-86,31-79;

ул. Совхозная, 22-38,19-27,31;

ул. Узловая, 84-118,73-85;

ул. Чернореченская, 34-А,15-А,19-59,71,70,72,90-Б-1,90-А,84-94,23-А,23-Б,25-А,25-Б,31-А

с 9.00 до 15.00

город Балаклава

ул. Историческая, 2-10,9/2,17-А,5-19;

наб. Назукина, 2-А,2,39;

ул. Фортификационная, 76-А.