Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Плановые отключения света на Крымском полуострове 4 августа 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте электросетей. График отключений может корректироваться.
с 8.00 до 17.00
ул. Генерала Васильева, 1-20;
ул. Складская, 1-19 , 2-24
ул. Буденного, 38-42 , 45, 47, 49;
ул. Чапаева, 36-70 , 41-71а ;
ул. Щорса, 37-63 ;
пер. Гранитный,10:
пр-т Победы, 1-13 , 5а, 38-42 , 51;
ул. Лермонтова, 2а, 4Б, 4в;
ул. Островского, 3;
ул. Грибоедова, 1-9 , 2-20/8 ;
ул. Киевская, 48, 50/35, 69, 71/12;
ул. Тургенева, 1, 2;
пер. Шмидта, 8-12а , 13-35 , 14а
ул. Москалева, 32-46 ;
пер. Альпинистов, 14-16;
ул. Проводников, 1-11 , 2-22/14;
ул. Ухтомского, 1-29 , 2-36 ;
пер. Ухтомского, 1-29 , 2-38 , 6/23
ул. Лужкова,
ул. Захарченко,
ул. Чуркина
ул. Крымская, 1-16;
ул. Чатырдагская, 1-8;
ул. Чобан Заде, 1-8
с 8.00 до 17.00
город Евпатория:
пр-т Победы, 22-26в , 37;
пр-т Победы/ул. Интернациональная, камера фотофиксации
пр-т Победы/ул. Сытникова, АЗС;
ул. Кольцевая, 2-13а;
ул. Крупской, 8-28 ;
ул. Крупской/ул. Интернациональная, камера фотофиксации;
ул. Сытникова, 24-30 , 51-83/24 ;
ул. Фрунзе, 69
ул. Интернациональная, 87, 89, 89а, 91;
ул. Сытникова, 2, 4а, 6;
ул. Толстого, 75/2
ул. 60-летия Октября, 26Б, 44, 44а;
ул. Крупской, 32-50
ул. 9 Мая, 84, 86
ул. 60-летия Октября, 26
пгт Новоозерное:
ул. Героев-Десантников, 2
с 8.00 до 17.00
ул. Горького, 2, 3, 3Б, 5, кинотеатр «Шторм»,
кассы морского вокзала;
ул. Ленина, 1, 2, 3Б, торговые павильоны в районе троллейбусного кольца
с 8.00 до 17.00
город Ялта:
ул. Ленинградская, 1, 3;
ул. Загородная, 3, 5, 7;
ул. Либкнехта, 5а;
пер. Либкнехта, 1а
ш. Южнобережное, 49Б;
пгт Виноградное:
ш. Бахчисарайское, 1, 2, 4, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 12с, 14, 22;
ул. Курчатова, 1, 3, 15, 15а, 17, 19, 21, 25, 27,
«РЭО-1» (МОП ул. Курчатова, 9/1, 9/2, 12);
ул. Лесная, 1, 1г, 5а;
ул. Водопадная, 1-3, АЗС;
ул. Могабинская, 46;
пер. Бахчисарайский, 5, 5а, 5в, 5д, 7, 9;
пер. Курчатова, 2, 3а, 5, 6, 7, 9;
пер. Лесной, 1-6;
МБУ «Ялтагорсвет» (СНО)
с 8.00 до 17.00
ул. К. Цеткин, 11-15 ;
ул. Курортная, 11;
пер. Юннатов, 4-12 , 5/10, 9, 11/7, 15
ул. Орджоникидзе, 103/2, 111-117а ;
ул. Тенистая, 4-8 ;
ул. Толстого, 130, 132, 136, 138
ул. Толстого, 58
ул. Пожарского, 1-13 , 6-78 ;
ул. Рязанова, 17-39 ;
ул. Спартака, 9-17 , 30, 32
с 8.00 до 17.00
город Феодосия:
ул. Курортная, 28 (ОАО «Санаторий «Южное взморье»)
ул. Киевская, 9-13 , 14-48 , 17-21 , 25, 27;
ул. Харьковская, 40-59;
ул. Западная, 16-22 , 45-57 ;
ул. Краснодарская, 34Б, 36, 38;
ул. Ленинградская, 25в, 26а, 26Б, 27;
пер. 2 Щебетовский, 16-25, 27;
пер. 3 Щебетовский, 15-26
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ул. Колхозная, 6-24,1-29,1739;
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