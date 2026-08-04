Нападавший задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В севастопольском селе Хмельницкое произошло чрезвычайное происшествие. Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям, о чем сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Собрали информацию о нападении военнослужащего в Севастополе 4 августа 2026 года.

ЧП в селе Хмельницком под Севастополем 4 августа 2026

По информации губернатора Михаила Развожаева, военнослужащий с оружием напал на сослуживцев, также пострадали мирные жители.

- По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, — проинформировал глава города.

Пострадавшие от нападения военнослужащего под Севастополем 4 августа 2026

В результате нападения один человек погиб, и еще один был ранен. Позднее в селе Хмельницком нападавший ранил еще троих и убил троих мирных жителей: двух мужчин 71 и 59 лет, а также женщину 64 лет.

Что происходит после нападения военнослужащего под Севастополем 4 августа 2026

Всем пострадавшим оказывается срочная медицинская помощь, врачи прилагают максимум усилий для их спасения.

- Нападавший задержан, — заявил Михаил Развожаев.

На месте инцидента задействованы оперативные службы, следователи и эксперты-криминалисты. Они проводят расследование, чтобы выяснить все детали и причины произошедшего.