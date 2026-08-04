Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В севастопольском селе Хмельницкое произошло чрезвычайное происшествие. Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям, о чем сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Собрали информацию о нападении военнослужащего в Севастополе 4 августа 2026 года.
По информации губернатора Михаила Развожаева, военнослужащий с оружием напал на сослуживцев, также пострадали мирные жители.
- По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, — проинформировал глава города.
В результате нападения один человек погиб, и еще один был ранен. Позднее в селе Хмельницком нападавший ранил еще троих и убил троих мирных жителей: двух мужчин 71 и 59 лет, а также женщину 64 лет.
Всем пострадавшим оказывается срочная медицинская помощь, врачи прилагают максимум усилий для их спасения.
- Нападавший задержан, — заявил Михаил Развожаев.
На месте инцидента задействованы оперативные службы, следователи и эксперты-криминалисты. Они проводят расследование, чтобы выяснить все детали и причины произошедшего.