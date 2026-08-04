С 4 августа на АЗС сетей «АТАН» и «ТЭС» возобновлена свободная продажа всех видов топлива Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью на полуострове снова отражали массированную атаку беспилотников. Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 4 августа 2026.

Что происходит в Крыму и Севастополе 4 августа 2026

В Севастополе и его окрестностях 4 августа произошли два резонансных происшествия. Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, готовивших серию терактов по заданию украинских спецслужб. Почти одновременно в селе Хмельницком военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям - погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Нападавший задержан. На месте работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Дороги в районе сел Хмельницкое и Штурмовое перекрыты, возможны изменения в расписании автобусов. Развожаев принес соболезнования родным погибших и пообещал пострадавшим медицинскую помощь

День 4 августа в Севастополе отмечен двумя трагическими событиями. ФСБ предотвратила подготовку терактов против главы региона и объектов инфраструктуры. Параллельно расследуется стрельба военнослужащего по сослуживцам и мирным жителям. Власти призывают доверять только официальным источникам информации.

Также за 12 часов российские средства ПВО сбили 320 беспилотников ВСУ в разных регионах страны, включая Крым, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 4 августа 2026 года

В регионе также произошли изменения в топливной системе. С 4 августа на АЗС сетей «АТАН» и «ТЭС» возобновлена свободная продажа всех видов топлива: АИ-92, АИ-95, дизельного топлива и премиальных марок. При этом сохраняется ограничение - не более 20 литров на одну машину. Цена на бензин АИ-92 зафиксирована на уровне не выше 100 рублей за литр. Власти рассчитывают до середины августа снизить стоимость АИ-95 и дизельного топлива до аналогичного уровня.

В то же время с 4 августа ужесточены требования к провозу топлива через Крымский мост - перевозить бензин и дизельное топливо теперь разрешается только в специальных канистрах из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика.

Отключение света в Крыму и Севастополе 4 августа 2026 года

Про информации «Крымэнерго», 4 августа в ряде населенных пунктов действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, а восстановительные работы ведутся круглосуточно. Плановые отключения света затронули Симферополь, Евпаторию, Алушту, Ялту, Керчь и Феодосию. В то же время режим ограничения потребления электроэнергии для юридических лиц в Севастополе на 4 августа был отменен.

Обстановка на Крымском мосту 4 августа 2026 года

Обстановка на Крымском мосту утром 4 августа оставалась спокойной. По данным инфоцентра, по состоянию на утро очередей перед пунктами ручного досмотра не было ни со стороны Тамани, ни со стороны Керчи.