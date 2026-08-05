Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 5 августа 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 5 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Крымская, 1-16;

ул. Чатырдагская, 1-8;

ул. Чобан Заде, 1-8

ул. Генерала Васильева, 1-20;

ул. Складская, 1-19 , 2-24

ул. Буденного, 38-42 , 45-49 ;

ул. Чапаева, 36-70 , 41-71а ;

ул. Щорса, 37-63 ;

пер. Гранитный, 10

пгт Грэсовский:

ул. Большевика Попова, 7, 10;

ул. Космическая, 9а, 3/8, 5/13;

ул. Яблочкова, 22/9;

пер. Марсовый, 5/26, 5/32, 9а

Где отключат свет в Евпатории 5 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

пр-т Ленина, 20/27, 28а, 30, 32а;

ул. Гагарина, 29, 31;

ул. Пушкина, 22;

ул. Фрунзе, 20

Где отключат свет в Алуште 5 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

село Изобильное:

ул. Восточная,

ул. Центральная,

ул. Школьная,

ул. Речная,

пер. Зеленый,

пер. Северный,

пер. Табачный,

пер. Почтовый,

пер. Тихий,

пер. Фруктовый

Где отключат свет в Ялте 5 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

ул. Ленинградская, 1, 3;

ул. Загородная, 3, 5, 7;

ул. Либкнехта, 5а;

пер. Либкнехта, 1а

ш. Южнобережное, 49Б;

пгт Виноградное:

ш. Бахчисарайское, 1, 2, 4, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 12с, 14, 22;

ул. Курчатова, 1, 3, 15, 15а, 17, 19, 21, 25, 27,

«РЭО-1» (МОП ул. Курчатова, 9/1, 9/2, 12);

ул. Лесная, 1, 1г, 5а;

ул. Водопадная, 1-3, АЗС;

ул. Могабинская, 46;

пер. Бахчисарайский, 5, 5а, 5в, 5д, 7, 9;

пер. Курчатова, 2, 3а, 5, 6, 7, 9;

пер. Лесной, 1-6;

МБУ «Ялтагорсвет» (СНО)

Где отключат свет в Керчи 5 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. К. Цеткин, 11-15 ;

ул. Курортная, 11;

пер. Юннатов, 4-12 , 5/10, 9, 11/7, 15

ул. Орджоникидзе, 103/2, 111-117а ;

ул. Тенистая, 4-8 ;

ул. Толстого, 130, 132, 136, 138

ул. Толстого, 58

ул. Пожарского, 1-13 , 6-78 ;

ул. Рязанова, 17-39 ;

ул. Спартака, 9-17 , 30, 32

Где отключат свет в Феодосии 5 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

бул. Адмиральский, 21-41 , 50-56 ;

ул. Митридатская, 1-13;

ул. Айвазовского, 1-13;

ул. 8 Марта, 19-25 , 22-28 ;

ул. Сейсмическая, 4, 5, 8;

ул. Гоголя, 1-3;

ул. Пименова, 11-27 , 14-32 ;

пер. Айвазовского, 3-7

ул. Башенная, 2-22;

ул. Корабельная, 2, 2а;

ул. Рабочая, 1, 2, 4-22;

ул. Водосточная, 20, 22;

ул. Большевистская, 1-38;

ул. Партизанская, 1-18;

ул. Прогонная, 1-19, 21;

ул. Зеленая, 2-18 ;

ул. Стахановская, 9-27 , 16-22 ;

ул. Потемкинская, 1-25;

ул. Комсомольская, 1-20;

пер. Крупской, 1, 3, 4;

пер. Большевистский, 1-6;

пер. Барсова, 5, 7-12;

пер. Прогонный, 1-14;

пер. Партизанский, 1-13, 15

село Подгорное:

ул. Алавердяна, 2-6 , 7, 7а;

ул. Кузнечная, 2-8;

ул. Новая, 1, 2а (водонасосная станция ГУП РК «Вода Крыма»), 3-17, 19-23 ;

ул. Полевая, 1-19 , 19а;

ул. Колодезная, 1-12;

ул. Молодежная, 1-12;

ул. Судакская, 1-11 ;

ул. Степная, 1-12;

ул. Переселенческая, 1-8, 8а;

ГУП РК «Вода Крыма» (скважина Клементьевская)

Где отключат свет в Севастополе 5 августа 2026:

с 9.00 до 11.00

Исторический бульвар,1;

ул. 4-я Бастионная, 1,7-25,27-Б;

ул. Академика Крылова, 2-А,2,4;

ул. Гоголя, 27;

пер. Панорамный, 4,3-А,5-А,1-13;

пер. Язоновский, 8,1,13

в период с 9.00 до 16.00 на 2 часа

пр. Генерала Острякова, 3,5-А,5-Б,13-А,13

пер.1-й Альпийский, 2-Б,36-А,2-В,2-А,2-36,1-37;

ул. Альпийская, 27-А,1,5-35;

пер. 2-й Альпийский, 12-А,30-А,4-38;

ул. Алексея Гущина, 122-А

с 10.00 до 14.00

ул. Ручьевая, 13;

ул. Воронежская, 18,21-31,2529

село Штурмовое

ул. Чернореченская, 137

с 9.00 до 16.00

село Широкое

ул. Клюшкина, кад.592,36-А,32,46-60,66,кад.595,9-А,37-А,9,33-37,49/10;

ул. Булгакова, 113-А,45,83-91,99,103/10

с 9.00 до 18.00

пос. Водоканал - ул. Фонтанная 16/1, 16, 18;

поселок Дергачи

СТ «Энергетик-2», уч.64;

ул. Михаила Грешилова 1, 3, 7, 9;

ул. Летчика Кирсанова 10-а, 10-б, 4, 8, 12, 1, 9-23, кад.323;

ул. Лётчика Есауленко 14, 15, 15-а, 17, 20, 21, 23, 24;

ул. Танкиста Водолазкина 24, 24-а;

ТИЗ «Гранит»;

пер. 1-й Альпийский 1-37, 2-32, 2-а, 2-б, 2-в, 36-а, 36, кад.1198, 1600;

ул. Альпийская 27-а, 1, 5-35, 70;

пер. 2-ой Альпийский 12-а, 4-32, 30-а, 36, 38;

ул. Алексея Гущина 122-а;

ТСН СТ «Дружба», 12,16,15;

ул. Кроссовая 2, 6-а, 8, 14, 16;

ул. 1-я Беговая 4, 4-а, 5, 6, 8-а, 10, 12, 12-а, 15-а, 19-а, 15, кад.575, 604, 664;

ул. 2-я Беговая 11-а, 11, кад.572, 657, 654, 656;

пер. Беговой 10, 12, кад.552, 554, 556, 586, 553, 585;

пр-д Беговой 12, 18, кад.598, 603, 604;

Радарное шоссе 128 ();

Лабораторное шоссе 120, 124, кад.1695;

СНТ «Гавань», кад.217, 584, 632, 678, 993;

ул. Георгия Мыса 12;

ул. Сергея Воркова 22;

ул. Адмирала Басистого 4;

ул. Военных Корреспондентов 9, 34, 36;

ул. Александра Соколенко 17, 27;

ул. Вадима Докина 25, 29-а.