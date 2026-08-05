Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Плановые отключения света на Крымском полуострове 5 августа 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.
с 8.00 до 17.00
ул. Крымская, 1-16;
ул. Чатырдагская, 1-8;
ул. Чобан Заде, 1-8
ул. Генерала Васильева, 1-20;
ул. Складская, 1-19 , 2-24
ул. Буденного, 38-42 , 45-49 ;
ул. Чапаева, 36-70 , 41-71а ;
ул. Щорса, 37-63 ;
пер. Гранитный, 10
пгт Грэсовский:
ул. Большевика Попова, 7, 10;
ул. Космическая, 9а, 3/8, 5/13;
ул. Яблочкова, 22/9;
пер. Марсовый, 5/26, 5/32, 9а
с 8.00 до 17.00
город Евпатория:
пр-т Ленина, 20/27, 28а, 30, 32а;
ул. Гагарина, 29, 31;
ул. Пушкина, 22;
ул. Фрунзе, 20
с 8.00 до 17.00
село Изобильное:
ул. Восточная,
ул. Центральная,
ул. Школьная,
ул. Речная,
пер. Зеленый,
пер. Северный,
пер. Табачный,
пер. Почтовый,
пер. Тихий,
пер. Фруктовый
с 8.00 до 17.00
город Ялта:
ул. Ленинградская, 1, 3;
ул. Загородная, 3, 5, 7;
ул. Либкнехта, 5а;
пер. Либкнехта, 1а
ш. Южнобережное, 49Б;
пгт Виноградное:
ш. Бахчисарайское, 1, 2, 4, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 12с, 14, 22;
ул. Курчатова, 1, 3, 15, 15а, 17, 19, 21, 25, 27,
«РЭО-1» (МОП ул. Курчатова, 9/1, 9/2, 12);
ул. Лесная, 1, 1г, 5а;
ул. Водопадная, 1-3, АЗС;
ул. Могабинская, 46;
пер. Бахчисарайский, 5, 5а, 5в, 5д, 7, 9;
пер. Курчатова, 2, 3а, 5, 6, 7, 9;
пер. Лесной, 1-6;
МБУ «Ялтагорсвет» (СНО)
с 8.00 до 17.00
ул. К. Цеткин, 11-15 ;
ул. Курортная, 11;
пер. Юннатов, 4-12 , 5/10, 9, 11/7, 15
ул. Орджоникидзе, 103/2, 111-117а ;
ул. Тенистая, 4-8 ;
ул. Толстого, 130, 132, 136, 138
ул. Толстого, 58
ул. Пожарского, 1-13 , 6-78 ;
ул. Рязанова, 17-39 ;
ул. Спартака, 9-17 , 30, 32
с 8.00 до 17.00
город Феодосия:
бул. Адмиральский, 21-41 , 50-56 ;
ул. Митридатская, 1-13;
ул. Айвазовского, 1-13;
ул. 8 Марта, 19-25 , 22-28 ;
ул. Сейсмическая, 4, 5, 8;
ул. Гоголя, 1-3;
ул. Пименова, 11-27 , 14-32 ;
пер. Айвазовского, 3-7
ул. Башенная, 2-22;
ул. Корабельная, 2, 2а;
ул. Рабочая, 1, 2, 4-22;
ул. Водосточная, 20, 22;
ул. Большевистская, 1-38;
ул. Партизанская, 1-18;
ул. Прогонная, 1-19, 21;
ул. Зеленая, 2-18 ;
ул. Стахановская, 9-27 , 16-22 ;
ул. Потемкинская, 1-25;
ул. Комсомольская, 1-20;
пер. Крупской, 1, 3, 4;
пер. Большевистский, 1-6;
пер. Барсова, 5, 7-12;
пер. Прогонный, 1-14;
пер. Партизанский, 1-13, 15
село Подгорное:
ул. Алавердяна, 2-6 , 7, 7а;
ул. Кузнечная, 2-8;
ул. Новая, 1, 2а (водонасосная станция ГУП РК «Вода Крыма»), 3-17, 19-23 ;
ул. Полевая, 1-19 , 19а;
ул. Колодезная, 1-12;
ул. Молодежная, 1-12;
ул. Судакская, 1-11 ;
ул. Степная, 1-12;
ул. Переселенческая, 1-8, 8а;
ГУП РК «Вода Крыма» (скважина Клементьевская)
с 9.00 до 11.00
Исторический бульвар,1;
ул. 4-я Бастионная, 1,7-25,27-Б;
ул. Академика Крылова, 2-А,2,4;
ул. Гоголя, 27;
пер. Панорамный, 4,3-А,5-А,1-13;
пер. Язоновский, 8,1,13
в период с 9.00 до 16.00 на 2 часа
пр. Генерала Острякова, 3,5-А,5-Б,13-А,13
пер.1-й Альпийский, 2-Б,36-А,2-В,2-А,2-36,1-37;
ул. Альпийская, 27-А,1,5-35;
пер. 2-й Альпийский, 12-А,30-А,4-38;
ул. Алексея Гущина, 122-А
с 10.00 до 14.00
ул. Ручьевая, 13;
ул. Воронежская, 18,21-31,2529
село Штурмовое
ул. Чернореченская, 137
с 9.00 до 16.00
село Широкое
ул. Клюшкина, кад.592,36-А,32,46-60,66,кад.595,9-А,37-А,9,33-37,49/10;
ул. Булгакова, 113-А,45,83-91,99,103/10
с 9.00 до 18.00
пос. Водоканал - ул. Фонтанная 16/1, 16, 18;
поселок Дергачи
СТ «Энергетик-2», уч.64;
ул. Михаила Грешилова 1, 3, 7, 9;
ул. Летчика Кирсанова 10-а, 10-б, 4, 8, 12, 1, 9-23, кад.323;
ул. Лётчика Есауленко 14, 15, 15-а, 17, 20, 21, 23, 24;
ул. Танкиста Водолазкина 24, 24-а;
ТИЗ «Гранит»;
пер. 1-й Альпийский 1-37, 2-32, 2-а, 2-б, 2-в, 36-а, 36, кад.1198, 1600;
ул. Альпийская 27-а, 1, 5-35, 70;
пер. 2-ой Альпийский 12-а, 4-32, 30-а, 36, 38;
ул. Алексея Гущина 122-а;
ТСН СТ «Дружба», 12,16,15;
ул. Кроссовая 2, 6-а, 8, 14, 16;
ул. 1-я Беговая 4, 4-а, 5, 6, 8-а, 10, 12, 12-а, 15-а, 19-а, 15, кад.575, 604, 664;
ул. 2-я Беговая 11-а, 11, кад.572, 657, 654, 656;
пер. Беговой 10, 12, кад.552, 554, 556, 586, 553, 585;
пр-д Беговой 12, 18, кад.598, 603, 604;
Радарное шоссе 128 ();
Лабораторное шоссе 120, 124, кад.1695;
СНТ «Гавань», кад.217, 584, 632, 678, 993;
ул. Георгия Мыса 12;
ул. Сергея Воркова 22;
ул. Адмирала Басистого 4;
ул. Военных Корреспондентов 9, 34, 36;
ул. Александра Соколенко 17, 27;
ул. Вадима Докина 25, 29-а.