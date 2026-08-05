Строгий вид, оценки за поведение и уроки ИИ: к чему готовиться школьникам в новом учебном году

Из-за режима ЧС в школах Крыма ослабили требования к цвету школьной формы с 1 сентября Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Подготовка школ к новому учебному году в самом разгаре. Завершаются ремонты фасадов, кабинетов, санузлов и систем отопления, впереди - проверки и приемка соответствующими комиссиями. Официально о планах перевести обучение в Крыму в дистанционный формат, о чем переживают некоторые родители, не сообщается. Власти республики заверили, что тщательно прорабатывают все организационные моменты, чтобы 1 сентября школьники «не ощутили на себе трудностей взрослых».

А пока продолжается прием документов от первоклассников, родителям стоит знать, какие основные изменения в системе школьного образования вступают в силу в этом учебном году.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

Из-за введения в Крыму режима ЧС требования к цвету школьной формы ослабили. Учащимся достаточно придерживаться официально-делового стиля одежды - образ должен быть строгим, сдержанным и аккуратным. За отсутствие темно-синей формы, решение о введении которой было принято еще в прошлом году, учителя ругать не будут.

- В условиях режима чрезвычайной ситуации наша главная задача — обеспечить образовательный процесс. Что касается внешнего вида обучающихся, важно, чтобы одежда была удобной, эстетичной и имела светский, деловой характер, — сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

ОЦЕНКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Одно из самых обсуждаемых нововведений – внедрение трехуровневой системы оценивания поведения детей. Учащимся могут поставить одну из трех оценок за поведение - «образцовое», «допустимое» или «недопустимое», если ребенок систематически нарушает дисциплину. Как пояснили в Минпросвещения, такое оценивание призвано усилить воспитательную роль школы и защитить честь и достоинство педагога.

Пилотный проект в 2026/2027 учебном году стартует в десяти школах каждого региона страны, в том числе и в Крыму. Какие именно крымские школы вошли в этот список станет известно ближе к 1 сентября. Родители узнают об этом на собраниях, сообщили КП-Крым в Министерстве образования республики.

ПЕРВОКЛАССНИКИ БЕЗ ДОМАШКИ

Первоклассникам с 1 сентября не будут задавать домашние задания. Новые правила закреплены приказом Минпросвещения, чтобы снизить учебную нагрузку в период адаптации к школе. Раньше давать задания на дом разрешалось, но устанавливался лимит на время их выполнения – не больше одного часа в день.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И АРАБСКИЙ ЯЗЫК

Корректировки внесены и в изучение отдельных дисциплин. Так, с 1 сентября начнется поэтапное внедрение обновленного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России». В этом учебном году его будут изучать пятиклассники, в следующем – ученики 6 и 7 классов.

В рамках уроков информатики углубленного уровня в школах будут изучать новый профиль - «Искусственный интеллект».

Кроме того, Минпросвещения разрешило школам включать в образовательную программу уроки арабского языка, если для этого есть условия и квалифицированные кадры.

КАНИКУЛЫ

Рекомендованные даты школьных каникул в 2026/27 годах для тех, то учится по четвертям: осенние - с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние - с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние - с 27 марта по 4 апреля 2027 года, летние - с 27 мая по 31 августа 2027 года.

Кроме того, первоклассники смогут отдохнуть - с 15 по 21 февраля. Для них предусмотрены дополнительные каникулы в это время.

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