«Рано или поздно дастся в руки новому человеку»: в Симферополе хозяева два месяца ищут сбежавшего соболя

Фрея пропала еще в июне. Фото: личный архив семьи

Сбежавшую из дома трехлетнюю самку соболя по кличке Фрея уже два месяца ищут в Симферополе. Хозяева были в отъезде, когда зверек умудрился выбраться из вольера в частном доме и удрать в неизвестном направлении. Вернувшись, семья начала активные поиски - стала прочесывать ближайшие улицы и скверы, расклеила объявления. Но домашняя любимица как в воду канула.

- Я до сих пор надеюсь, что она еще где- то есть. Дурные мысли от себя гоню, вроде того, что центр города, много машин…Но нам практически перестали звонить люди, ее никто больше не видел, - рассказала КП-Крым хозяйка соболюшки Анастасия.

Объявления о поисках домашней любимицы расклеили по всему городу. Фото: Надежда ДАЦЮК. Перейти в Фотобанк КП

В первые дни после побега Фрею видели в парке Тренева, прыгающей по скамейкам. Но каждый раз, когда на место приезжала Анастасия, зверька там уже не было. Или им оказывалась одна из обитающих в парке диких куниц - многие жители, как говорит женщина, визуально путают этих животных. Не сработала и приманка – любимой пастой соболюшки мазали дерево, где ее предположительно видели.

- Как еще ее приманить, не знаю. Ее подстилку, которую мы специально оставили в парке, убрали дворники или кто-то унес. Мы показывали фото людям, которые работают в центре в заведениях, но никто такого зверька не видел. Не исключено, что Фрею мог кто-то и забрать. Рано или поздно она все равно дастся в руки новому человеку, - говорит женщина.

Семья надеется, что Фрея найдется. Фото: Анастасия Шабанова

Семья надеется, что отыскать Фрею все-таки удастся. Возможно, она приходит во дворы, где подкармливают котов и кошек. Их еда очень нравится пушистой беглянке.

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