Гробница поразила археологов обилием погребального инвентаря. Фото: Виктор Вахонеев.

Археологи раскрыли подобности изучения древней гробницы, найденной в Южном пригороде Херсонеса в 2022 году. В ней похоронена 18-летняя Аннион - молодая девушка из богатой и знатной семьи, правившей в городе в I-II веках н.э. На изучение и систематизацию артефактов у исследователей ушел не один год, и теперь они готовы делиться новой информацией, чтобы узнать об их открытии могли и коллеги по цеху со всего мира, рассказал КП-Крым старший научный сотрудник Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук Виктор Вахонеев.

- Аннион была представительницей так называемого власть имущего семейства. Перед городскими воротами ей сделали роскошную гробницу, украшенную стелой. На ней была надпись на греческом языке – «Аннион, дочери Эсхина, сына Героида, умершей в возрасте 18 лет», - рассказал Вахонеев.

Стелу с изображением умершей девушки ее семья установила у городских ворот. Фото: Виктор Вахонеев

Захоронение поражало обилием дорогого погребального инвентаря. Для загробной жизни рядом с юной девой положили множество ее украшений и косметических средств – всевозможные палочки, баночки и даже мази сохранились в херсонесской земле.

- Были найдены личные золотые украшения, перстни, подвески, нашивки, а также стеклянные изделия – флаконы, бальзамарии. Причем, некоторые сосуды были фигурными, один сделан в форме финика, в второй - в виде грозди винограда. Там были изделия из кости - шкатулки для хранения румян, даже румяна сохранились, шпильки, два веретена, то есть чисто женский погребальный инвентарь. Большое количество бус, которые можно восстановить, - рассказал археолог.

Сохранилась и краснолаковая чаша с именем Аннион – тот редкий случай, когда имя на барельефе и личные вещи умершего полностью совпадают.

Стеклянный сосуд в виде финика. Фото: Виктор Вахонеев

- Антропологический анализ показал, что скелет погребенной действительно женский, возраст - около 20 лет. Определить от чего она умерла – дело будущего. Однако, когда мы проводили исследования в склепах и брали соскобы костных остатков, с помощью новейших методик установили сезонность и даже причину большинства смертей в то время. Основной причиной в межсезонье были простудные заболевания, - пояснил ученый.

Сегодня найденная археологами гробница выставлена у южного фасада Музея Античности и Византии в Новом Херсонесе. На одной из стел можно увидеть и изображение самой девушки.

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