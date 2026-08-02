Свет отключат на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 3 августа 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи и Феодосии. В компании «Крымэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 3 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Караимская, 21а-23а , 22-56 ;

ул. Крылова, 21;

ул. Севастопольская, 13, 30/8;

ул. Краснознаменная, 98-102 , 107, 113-117 ;

ул. Училищная, 1-14

Где отключат свет в Евпатории 3 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Демышева, 110Б

ул. Казаса, 17;

ул. Некрасова, 53, 59а

пр-т Победы, 22-26в , 37;

пр-т Победы/ул. Интернациональная, камера фотофиксации

пр-т Победы/ул. Сытникова, АЗС;

ул. Кольцевая, 2-13а;

ул. Крупской, 8-28 ;

ул. Крупской/ул. Интернациональная, камера фотофиксации;

ул. Сытникова, 24-30 , 51-83/24 ;

ул. Фрунзе, 69

Где отключат свет в Алуште 3 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

cело Семидворье:

мкр-н Александрийская дача, 12Б

Где отключат свет в Ялте 3 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

ул. Ленинградская, 1, 3;

ул. Загородная, 3, 5, 7;

ул. Либкнехта, 5а;

пер. Либкнехта, 1а

Где отключат свет в Керчи 3 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. К. Цеткин, 11-15 ;

ул. Курортная, 11;

пер. Юннатов, 4-12 , 5/10, 9, 11/7, 15

ул. Орджоникидзе, 103/2, 111-117а ;

ул. Тенистая, 4-8 ;

ул. Толстого, 130, 132, 136, 138

ул. Толстого, 58

ул. Пожарского, 1-13 , 6-78 ;

ул. Рязанова, 17-39 ;

ул. Спартака, 9-17 , 30, 32

Где отключат свет в Феодосии 3 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Челнокова, 90

ул. Башенная, 2-22;

ул. Корабельная, 2, 2а;

ул. Рабочая, 1, 2, 4-22;

ул. Водосточная, 20, 22;

ул. Большевистская, 1-38;

ул. Партизанская, 1-18;

ул. Прогонная, 1-19, 21;

ул. Зеленая, 2-18 ;

ул. Стахановская, 9-27 , 16-22 ;

ул. Потемкинская, 1-25;

ул. Комсомольская, 1-20;

пер. Крупской, 1, 3, 4;

пер. Большевистский, 1-6;

пер. Барсова, 5, 7-12;

пер. Прогонный, 1-14;

пер. Партизанский, 1-13, 15

ул. Колодяжного,1-27 , 4, 8-42 , 43, 51-59 ;

ул. Черепичная, 1-9 , 1а, 2, 4, 8;

ул. Щебетовская, 23, 25, 33-39 , 50-56 ;

ул. Виноградная, 2-8 ;

пер. Северный, 3-13;

пер. Виноградный, 1-15 , 8-16 ;

пер. Линейный, 1-7 , 2-16.