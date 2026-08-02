Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Плановые отключения света на Крымском полуострове 3 августа 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи и Феодосии. В компании «Крымэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.
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