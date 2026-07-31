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Что происходит31 июля 2026 14:36

Северная сторона частично останется без электроэнергии: в Крыму и Севастополе отключат свет 1 августа 2026

Часть Симферополя останется без света 1 августа
Галина КОВАЛЕНКО
Свет исчезнет на время

Свет исчезнет на время

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 1 августа 2026 будут в отдельных районах Симферополя и Севастополя. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей. График отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 1 августа 2026:

с 8.00 до 17.00

пр-т Победы, 1-13 , 5а, 38-42 , 51;

ул. Лермонтова, 2а, 4Б, 4в;

ул. Островского, 3;

ул. Грибоедова, 1-9 , 2-20/8 ;

ул. Киевская, 48, 50/35, 69, 71/12;

ул. Тургенева, 1, 2;

пер. Шмидта, 8-12а , 13-35 , 14а

Где отключат свет в Севастополе 1 августа 2026:

Северная сторона

с 9.00 до 16.00

ул. Гвардейская, 20-56,20-А,47/1,21-49;

ул. Леваневского, 25;

ул. Михайловская, 24-30,23-33;

ул. Романова, 4-А,4-Б,2-18,11-27;

ул. Симонок, 8-А,4,2-44,35-А,35;

ул. Слепнева, 41,43

в период с 9.00 до 16.00 на 2 часа

поселок Кача

ул. Гастелло, 4-А,4,6,5-А,3,5;

ул. Красноармейская, 2-А,2-А/1,2-Г,2-46,13-А,9-А,7/1,1-43,31-А,1493;

ул. Марии Расковой, 14-А,14,11;

ул. Нестерова, 2-А,2-Б,2-20,5-А,10-А,3-13;

ул. Первомайская, 1-А,1-В,2-10,2-А,10-А/3,10-А-4,10-А/1,10-А,5-Б,13-Б,9-Б,9-А,9-Г,3-А,1-13,2021;

ул. Осипенко, 22-А,25;

ул. Ударная, 10-В,10-Г,2-А/2,2/1,2-Б,2-52,3786,1-49,3821,3646;

наб. Чкалова, 6-А,4-А,2-8,5-А,1-7;

ул. Покрышкина,2-А,2

село Орловка

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