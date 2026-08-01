Крымские горы подарили ученым уникальный артефакт - пластину с изображением Медузы Горгоны. Изделие античных времен ждало своего часа почти две тысячи лет.
Мусор или сокровище?
На плато Чатыр-Даг, в культовом комплексе Эклизи-Бурун, как сообщили в пресс-службе РАН, сотрудники Института археологии Крыма РАН и Института всеобщей истории РАН нашли небольшой кусок сильно расплющенного и сложенного в несколько раз металла. Честно говоря, на бесценный артефакт он был совсем не похож, скорее - на мусор.
Операция «Разворот»
Находку передали реставраторам. В «Археолаб» сработали как ювелиры: специалисты аккуратно нагрели металл и буквально по миллиметру развернули пластину.
И о чудо! Перед ними предстал кусок сильно выпуклого медальона из высокопробного серебра с позолотой. Да, время пощадило лишь чуть больше трети рельефа, но этого хватило, чтобы опознать персонаж. Птичье крыло и змеи, выползающие из прически - Медуза Горгона во всей красе!
Оберег для элиты
В РАН напомнили, что в античности такие изображения считали мощным оберегом, ведь взгляд Медузы способен превратить врага в камень.
Ученые полагают, что пластина высотой около 6 см украшала военное снаряжение какого-то высокого ранга. И такую роскошь в те времена мог позволить себе только очень богатый и знатный воин. Находка датируется второй половиной II века нашей эры.
Медуза Горгона в античности пользовалась популярностью. Вот и на Керченском полуострове археологи нашли подвеску с женщиной, у которой вместо волос змеи.
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