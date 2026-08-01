Уникальная находка сделана на Эклизи-Буруне. Фото: Поездки по Крыму/Гид, фотограф - Никита Крымский/Vk

Крымские горы подарили ученым уникальный артефакт - пластину с изображением Медузы Горгоны. Изделие античных времен ждало своего часа почти две тысячи лет.

Мусор или сокровище?

На плато Чатыр-Даг, в культовом комплексе Эклизи-Бурун, как сообщили в пресс-службе РАН, сотрудники Института археологии Крыма РАН и Института всеобщей истории РАН нашли небольшой кусок сильно расплющенного и сложенного в несколько раз металла. Честно говоря, на бесценный артефакт он был совсем не похож, скорее - на мусор.

Операция «Разворот»

Серебряная пластина из культового комплекса Эклизи-Бурун с изображением Медузы Горгоны. Фото после реставрации: П.В. Бирюков, В.И. Мордвинцева/new.ras.ru

Находку передали реставраторам. В «Археолаб» сработали как ювелиры: специалисты аккуратно нагрели металл и буквально по миллиметру развернули пластину.

И о чудо! Перед ними предстал кусок сильно выпуклого медальона из высокопробного серебра с позолотой. Да, время пощадило лишь чуть больше трети рельефа, но этого хватило, чтобы опознать персонаж. Птичье крыло и змеи, выползающие из прически - Медуза Горгона во всей красе!

Оберег для элиты

Золотая подвеска в виде головы Медузы Горгоны. Фото: фонд «Археология»

В РАН напомнили, что в античности такие изображения считали мощным оберегом, ведь взгляд Медузы способен превратить врага в камень.

Ученые полагают, что пластина высотой около 6 см украшала военное снаряжение какого-то высокого ранга. И такую роскошь в те времена мог позволить себе только очень богатый и знатный воин. Находка датируется второй половиной II века нашей эры.

Медуза Горгона в античности пользовалась популярностью. Вот и на Керченском полуострове археологи нашли подвеску с женщиной, у которой вместо волос змеи.

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